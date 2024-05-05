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Си Цзиньпин прилетел к Макрону: на повестке дня будет и Украина

Франция, Воскресенье 05 мая 2024 17:46
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Си Цзиньпин прилетел к Макрону: на повестке дня будет и Украина Фото: китайский лидер Си Цзиньпин прибыл во Францию (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Париж в воскресенье, 5 мая. Это часть его первого европейского турне с 2019 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Во время своего двухдневного пребывания Си Цзиньпинь встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить как торговые, так и геополитические вопросы.

Планируется также обсуждение вопроса о войне Украине. в частности поиск путей решения войны.

Си Цзиньпин прибыл около в аэропорту Орли, где его встретил премьер-министр Габриэль Атталь.

Напомним, западные СМИ сообщают, что Макрон планирует давить на Си Цзиньпина в вопросах торговли и войны в Украине.

К тому же, в конце апреля Bloomberg сообщало, что французский президент хочет убедить Си Цзиньпина повлиять на решение российского диктатора Владимира Путина для завершения войны против Украины.

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Франция Эммануэль Макрон Си Цзиньпинь
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