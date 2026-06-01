Трамп призвал Си Цзиньпина помочь закончить войну в Украине, - SCMP
Президент США Дональд Трамп лично обратился к лидеру Китая Си Цзиньпину с просьбой, чтобы тот помог положить конец войне в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.
По словам источников, Трамп на встрече в Пекине сказал Си Цзиньпину, что переговоры РФ и Украины зашли в тупик. На этом фоне он призвал Китай вернуть диктатора РФ Владимира Путина за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Издание отмечает, что этот звонок отражал явную потребовать Вашингтона вовлечь Пекин в свои усилия по прекращению войны. Причем той самой войны, которую Трамп сделал центральным элементов своей внешнеполитической программы после возвращения в Белый дом в 2025 году.
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами фракции "Слуга народа". На этой встрече он сказал, что "горячая фаза" войны может закончиться до ноября.
Также мы писали, что сегодня руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что прекращения войны в кратчайшие сроки является прямым поручением президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, завершение боевых действий до зимы - реалистичная цель.
Он также отметил, что уже есть реальные основания для прекращения огня, а Украина в свою очередь готовится в важным переговорным процессам с участием западных партнеров, пот этом категорически исключая сдачу территорий.