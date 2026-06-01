Главная » Новости » Война в Украине

Трамп призвал Си Цзиньпина помочь закончить войну в Украине, - SCMP

23:32 01.06.2026 Пн
Что сказал Трамп на встрече с Си Цзиньпином по войне в Украине?
Эдуард Ткач
Трамп призвал Си Цзиньпина помочь закончить войну в Украине, - SCMP Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп лично обратился к лидеру Китая Си Цзиньпину с просьбой, чтобы тот помог положить конец войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Читайте также: Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны

По словам источников, Трамп на встрече в Пекине сказал Си Цзиньпину, что переговоры РФ и Украины зашли в тупик. На этом фоне он призвал Китай вернуть диктатора РФ Владимира Путина за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Издание отмечает, что этот звонок отражал явную потребовать Вашингтона вовлечь Пекин в свои усилия по прекращению войны. Причем той самой войны, которую Трамп сделал центральным элементов своей внешнеполитической программы после возвращения в Белый дом в 2025 году.

Шанс на завершение войны в Украине

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами фракции "Слуга народа". На этой встрече он сказал, что "горячая фаза" войны может закончиться до ноября.

Также мы писали, что сегодня руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что прекращения войны в кратчайшие сроки является прямым поручением президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, завершение боевых действий до зимы - реалистичная цель.

Он также отметил, что уже есть реальные основания для прекращения огня, а Украина в свою очередь готовится в важным переговорным процессам с участием западных партнеров, пот этом категорически исключая сдачу территорий.

РФ подготовила массированный удар: Зеленский обратился к украинцам
РФ подготовила массированный удар: Зеленский обратился к украинцам
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны