Си Цзиньпин может прекратить войну России "одним телефонным звонком", - президент Финляндии

Зависимость России от Китая дошла до такой степени, что глава КНР Си Цзиньпин мог бы прекратить войну РФ против Украины "одним телефонным звонком", считает президент Финляндии Александр Стубб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Россия сейчас настолько зависит от Китая… Один телефонный звонок от президента Си Цзиньпина мог бы разрешить этот кризис", — сказал 56-летний Стубб в интервью в Хельсинки во вторник.

"Если бы он сказал: "Время начать мирные переговоры", Россия была бы вынуждена это сделать. У нее бы не было другого выбора», — считает Стубб.

При этом он убежден, что Китай выиграет от прекращения путинской "агрессивной и колониальной войны" против Украины.

"Ему необходимо защищать международные правила, связанные с территориальной целостностью и суверенитетом. Это правильно. И это также продемонстрирует лидерство Китая", — сказал президент Финляндии.

Он высказал свое несогласие с предложением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь против российских оккупантов, пытающихся захватить украинские территории, и начать переговоры с кровавым диктатором Владимиром Путиным.

"На данный момент не может быть и речи о том, чтобы настаивать на прекращении огня, необходимы настоящие мирные переговоры. Единственное, что понимает Россия, — это сила. И поэтому чем больше мы сможем помочь Украине сейчас, тем быстрее мы закончим войну", - сказал Стубб.

Он призвал Европу усилить поддержку Украины, а также наращивать свой собственный оборонный потенциал. По словам Стубба, Украине нужна как материальная помощь, в том числе финансовая, так и политическая поддержка, включая укрепление пути к членству как в ЕС, так и в НАТО.

Европе необходимо перейти к "экономике военного времени", объединив заказы на боеприпасы и оружие, чтобы дать своей оборонной промышленности долгосрочную перспективу, сказал он. В дополнение к государственному финансированию Стубб призвал Европейский инвестиционный банк, вице-президентом которого он ранее был, выйти за рамки своих красных линий и начать проявлять более «бычью» позицию в финансировании военной промышленности.

"Еще кое-что, что Европе нужно сделать, — это создать учебник по противодействию гибридным атакам", - сказал президент.