У Зеленского отреагировали на предложение Орбана о прекращении огня

Венгрия не стала первой страной, которая предлагает Украине прекратить огонь. Но у Киева есть свой план, как достичь мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы в эфире телемарафона.

"Венгрия - не первая страна, которая говорит о подобном варианте событий. Президент Украины выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию, которая является четкой, понятной и известной", - отметил Жовква.

Он напомнил, что Украина хочет мира, и для этого есть инструмент. В частности, был проведен первый саммит мира и идет подготовка ко второму.

По словам Жовквы, представители РФ могут участвовать во втором саммите мира, если страна-агрессор не будет ставить перед Украиной ультиматумы.