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Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь перед началом мирных переговоров

Украина, Вторник 02 июля 2024 14:10
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Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь перед началом мирных переговоров Фото: Виктор Орбан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту Владимиру Зеленскому прекратить огонь перед началом мирных переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Орбана и Зеленского в Киеве.

По его словам, война очень интенсивно влияет и на безопасность Европы.

Он заявил, что очень высоко ценит все инициативы президента Зеленского ради достижения мира, но эти инициативы требуют много времени. Именно из-за правил международной дипломатии они усложнены.

"И я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли немного иначе пойти. Сделать перерыв. Прекратить огонь и потом продолжить, начать переговоры", - сказал Орбан.

Орбан заявил, что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров. "Я это рассказал президенту, и я благодарен президенту за откровенное мнение по этому вопросу", - добавил премьер-министр Венгрии.

Визит Орбана в Киев

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл 2 июля в Киев и заявил, что его визит в Киев связан с председательством Будапешта в Европейском Союзе.

Перед визитом он пообещал сделать первый шаг к установлению мира в Украине.

Орбан известен своей дружбой с Владимиром Путиным и постоянно блокирует помощь от ЕС.

Венгрия является единственной страной в Европе, которую украинцы воспринимают как враждебную.

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