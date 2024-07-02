Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь перед началом мирных переговоров
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту Владимиру Зеленскому прекратить огонь перед началом мирных переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Орбана и Зеленского в Киеве.
По его словам, война очень интенсивно влияет и на безопасность Европы.
Он заявил, что очень высоко ценит все инициативы президента Зеленского ради достижения мира, но эти инициативы требуют много времени. Именно из-за правил международной дипломатии они усложнены.
"И я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли немного иначе пойти. Сделать перерыв. Прекратить огонь и потом продолжить, начать переговоры", - сказал Орбан.
Орбан заявил, что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров. "Я это рассказал президенту, и я благодарен президенту за откровенное мнение по этому вопросу", - добавил премьер-министр Венгрии.
Визит Орбана в Киев
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл 2 июля в Киев и заявил, что его визит в Киев связан с председательством Будапешта в Европейском Союзе.
Перед визитом он пообещал сделать первый шаг к установлению мира в Украине.
Орбан известен своей дружбой с Владимиром Путиным и постоянно блокирует помощь от ЕС.
Венгрия является единственной страной в Европе, которую украинцы воспринимают как враждебную.