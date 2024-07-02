Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь перед началом мирных переговоров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Орбана и Зеленского в Киеве.

По его словам, война очень интенсивно влияет и на безопасность Европы.

Он заявил, что очень высоко ценит все инициативы президента Зеленского ради достижения мира, но эти инициативы требуют много времени. Именно из-за правил международной дипломатии они усложнены.

"И я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли немного иначе пойти. Сделать перерыв. Прекратить огонь и потом продолжить, начать переговоры", - сказал Орбан.

Орбан заявил, что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров. "Я это рассказал президенту, и я благодарен президенту за откровенное мнение по этому вопросу", - добавил премьер-министр Венгрии.