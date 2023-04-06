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Си Цзиньпин и Макрон встретились в Пекине

Фото: Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Китайский лидер Си Цзиньпин встретил французского президента Эммануэля Макрона в Пекине. Они проведут переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание Ouest-France.

"Президента Франции Эммануэля Макрона в четверг, 6 апреля 2023 года, принял в Пекине его китайский коллега Си Цзиньпин перед их переговорами в Народном дворце", - говорится в сообщении.

Тем временем в сети уже начали публиковать первые кадры со встречи Си и Макрона.

Напомним, что вчера, 5 апреля президент Франции Эммануэль Макрон начал свой трехдневный визит в Китай.

В первый день своего государственного визита президент Франции заявил, что Пекин может сыграть "главную роль" в поиске пути мира в Украине.

Добавим, что накануне визита в Китай Макрон провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. В ходе которой стороны обсудили важность привлечения Пекина для ускорения завершения войны в Украине.

Также сообщалось, что Макрон надеется отговорить лидера Си Цзиньпина от любых сближений с российским диктатором Владимиром Путиным.

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ФранцияКитайЭммануэль МакронСи ЦзиньпиньПекин