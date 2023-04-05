Байден и Макрон хотят привлечь Китай к прекращению войны в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед своим визитом в Пекин провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Стороны договорились, что попытаются вовлечь Китай в ускорение завершения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и The Guardian.

Отметим, что по данным СМИ, французский президент Эммануэль Макрон уже прибыл в аэропорт Пекина и вскоре начнет свой визит в Китай. "Лидеры двух стран отметили свою общую готовность вовлечь Китай в ускорение завершения войны в Украине и принять участие в развитии устойчивого мира в регионе", - цитируют СМИ заявление офиса Макрона. В частности, Макрон и Байден также надеются, что Китай сможет способствовать усилиям солидарности между глобальным севером и глобальным югом и создать общую повестку дня по климату.

Напомним, что с сегодняшнего дня и до пятницы президент Франции Эмманюэль Макрон будет находиться в Китае с визитом. Он намерен провести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

Как сообщалось, Макрон отправляется в Пекин и надеется отказать лидера Си Цзиньпина от каких-либо сближений с российским диктатором Владимиром Путиным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.