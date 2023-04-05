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Китай может сыграть важную роль в войне в Украине из-за тесных связей с Россией, - Макрон

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Среда 05 апреля 2023 14:18
Китай может сыграть важную роль в войне в Украине из-за тесных связей с Россией, - Макрон Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Китай может сыграть важную роль в завершении войны на территории Украины из-за своих тесных отношений с Россией.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во время разговора с журналистами во французском посольстве в Пекине Макрон заявил о важности поддержания диалога с Китаем, поскольку нельзя позволить России вести эксклюзивные переговоры с Пекином.

"Мы слышим все более громкие голоса, которые выражают сильное беспокойство относительно будущего отношений между Западом и Китаем, что в той или иной форме приводит к выводу о неизбежной спирали роста напряженности", - заявил президент.

Отмечается, что во время своего визита в Китай, Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен хотят убедить Пекин использовать свое влияние на Москву для установления мира в Украине или же по крайней мере удержать его от прямой поддержки России.

Также Макрон заявил о важности продолжения торговли между Европой и Китаем. По его словам отделения было бы "роковой ошибкой".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что накануне визита в Китай Макрон провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Стороны обсудили важность привлечения Китая для ускорения завершения войны в Украине.

Стоит добавить, что президент Франции сегодня будет находиться в Китае с визитом, в ходе которого планирует провести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

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