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Сі Цзіньпін і Макрон зустрілися в Пекіні

Фото: Еммануель Макрон та Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Китайський лідер Сі Цзіньпін зустрів французького президента Емануеля Макрона в Пекіні. Вони проведуть перемовини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання Ouest-France.

"Президента Франції Еммануеля Макрона в четвер, 6 квітня 2023 року, прийняв у Пекіні його китайський колега Сі Цзіньпін перед їх перемовинами в Народному палаці", - йдеться в повідомленні.

Тим часом в мережі вже почали публікувати перші кадри із зустрічі Сі та Макрона.

Нагадаємо, що вчора, 5 квітня президент Франції Емануель Макрон почав свій триденний візит до Китаю.

У перший день свого державного візиту президент Франції заявив, що Пекін може зіграти "головну роль" у "пошуку шляху миру" в Україні.

Додамо, що напередодні візиту до Китаю Макрон провів телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом. Під час якої сторони обговорили важливість залучення Пекіну для прискорення завершення війни в Україні.

Також повідомлялося, Макрон сподівається відмовити лідера Сі Цзіньпіна від будь-яких зближень з російським диктатором Володимиром Путіним.

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ФранціяКитайЕммануель МакронСи ЦзиньпиньПекин