Макрон хочет отговорить лидера Китая сближаться с Путиным. В США не надеются на успех, - Politico

Президент Франции Эммануэль Макрон отправляется в Пекин и надеется отговорить лидера Китая Си Цзиньпина от каких-либо сближений с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Макрон надеется, что Китай может сыграть посредническую роль в войне РФ против Украины. При этом неясно, какие рычаги влияния есть у Макрона. Ожидается, что президент Франции проведет несколько часов в дискуссиях с Си Цзиньпином, и в поездку войдет визит в город, которые имеет личную ценность для китайского президента.

Учитывая неудачные попытки Макрона сыграть центральную роль в разрешении конфликтов, таких как остановка войны России против Украины или возобновлении ядерного соглашения с Ираном, у США и других стран есть сомнения, что эта поездка принесет значительные результаты.

По словам трех анонимных чиновников администрации, Белый дом мало надеется, что Макрон добьется успеха. Си вряд ли пойдет на просьбу Макрона или ограничит любые упорные шаги Китая в Тихом океане.

К тому же помощники Белого дома вспомнили о неудачных попытках Макрона выступить как миротворец с Путиным накануне вторжения РФ более года назад и ожидают повторения на этот раз.

Напомним, Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планируют посетить Китай в апреле.

К тому же Пекин собирается посетить премьер-министр Испании Педро Санчес.

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