Давний вопрос. Bloomberg узнал одну из тем переговоров Си Цзиньпина и Путина

Переговоры между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным будут включать давний вопрос. Речь о строительстве газопровода "Сила Сибири-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, п ереговоры между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным на этой неделе будут включать обсуждение проекта газопровода "Сила Сибири 2".

"Это позволит возобновить дискуссии, которые в течение многих лет были затруднены из-за разногласий по поводу стоимости, маршрута и срочности проекта", - говорится в статье.

Предпосылки для переговоров по газопроводу "Сила Сибири 2"

Как отмечается, Москва давно пыталась заключить сделку по линии "Сила Сибири 2" - чтобы укрепить связи, но также и увеличить потоки газа для крупнейшего в мире импортера энергии.

"Россия становится все более зависимой от продаж в Китай, поскольку она изо всех сил пытается заменить европейский рынок, резко сократившийся после вторжения в Украину в 2022 году", - отмечают журналисты причины активизации переговоров по этому вопросу.

В свою очередь, для Пекина, с другими вариантами поставок и политикой диверсификации импорта, соглашение является гораздо менее актуальным.

" Однако экономическая напряженность с обеих сторон может приблизить их на шаг к компромиссу: Россия находится под жесткими западными санкциями, а собственные промышленные и торговые трудности Китая делают более дешевый газ привлекательным", - пишут авторы.

По словам людей, знакомых с ходом правительственных обсуждений, "Пекин, возможно, будет готов выйти из тупика", разрешив переговоры по более высокой цене продажи, чем та, которая рассматривалась ранее.

Теперь он пытается установить ставку между внутренней ценой на газ в России и той, которую он платит за газ по изначальному трубопроводу "Сила Сибири", который начал поставлять топливо в 2019 году.

В тоже время, как констатируют издание, есть и пункты, по которым между РФ и Китаем до сих пор нет консенсуса.

Китай будет настаивать на прямом соединении, предпочитая избегать пути через Монголию. " Сила Сибири 2" позволит России поставлять дополнительно 50 млрд кубометров в год и позволит Китаю заменить более дорогой импорт сжиженного природного газа.

Для сравнения, Россия рассчитывает поставлять 38 млрд кубометров трубопроводного газа в Китай в этом году, поскольку первоначальная "Сила Сибири" достигает проектной мощности.

Переговоры длятся уже много лет

Тем не менее, переговоры о связи длятся уже много лет, причем Пекин воздерживается даже от предварительного соглашения, в то время как Москва неоднократно возвещала о скорой сделке.