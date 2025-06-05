Трамп поговорил с Си Цзиньпином

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хinhua .

По данным СМИ, разговор лидеров состоялся по просьбе главы Белого дома. В то же время подробности диалога пока не разглашаются.

Стоит заметить, что 13 мая западные СМИ писали о том, что Трамп планирует провести телефонные переговоры с Си Цзиньпином уже до конца недели. Однако тогда информация об их разговоре не предоставлялась.

"Торговая война" Трампа

2 апреля США ввели новые таможенные тарифы на импорт из более 180 стран, со ставками от 10% до 49% в зависимости от страны происхождения и категорий товаров. Однако уже через неделю Белый дом временно остановил действие этих тарифов на 90 дней и ввел единую фиксированную ставку в 10% для всех государств. Исключением стал Китай: для него таможенные пошлины, наоборот, повысили до 140%. В ответ Пекин ввел зеркальные меры - пошлины на американский импорт достигли 125%.

Но уже 12 мая США и Китай договорились о 90-дневной паузе в торговой войне.

При этом на прошлой неделе Трамп обвинил Китай, утверждая, что Пекин нарушил торговое соглашение с Соединенными Штатами, в соответствии с которым он недавно резко снизил введенные им же пошлины на импорт.

"Плохая новость заключается в том, что Китай, что, пожалуй, не является неожиданностью для некоторых, полностью нарушил свое соглашение с нами", - заявил Трамп.