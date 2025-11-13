Си Цзиньпин не будет участвовать в саммите G20, - Bloomberg
Китайский лидер Си Цзиньпин не будет участвовать в саммите G20, который состоится в конце ноября в Йоханнесбурге, Южная Африка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным Министерства иностранных дел Китая, страну на встрече будет представлять премьер Госсовета Ли Цян. Причины отсутствия Си Цзиньпина не раскрываются.
Это решение стало неожиданностью для международного сообщества, ведь китайский лидер в прошлом году посещал аналогичный саммит и активно использует подобные платформы для укрепления влияния Пекина на глобальной арене.
Аналитики считают, что отказ от участия в нынешнем саммите может быть частью стратегии так называемой "дипломатии на собственном поле" - подхода, при котором Китай принимает ключевых партнеров у себя. В этом году в Пекине уже побывали российский диктатор Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
Несмотря на это, эксперты не видят в решении Си признаков отказа от глобального влияния. Старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Скотт Кеннеди отмечает, что Китай продолжает рассматривать G20 как важный инструмент донесения своих позиций до мира.
Саммит в Южной Африке станет первым, проводимым на африканском континенте. Участие в нем примут представители крупнейших экономик мира, однако без присутствия лидеров США, Китая и России - трех ключевых игроков группы.
Мероприятие начнется 22 ноября в Йоханнесбурге.
Напомним, президент США Дональд Трамп не поедет на саммит G20, который состоится 22-23 ноября в Южно-Африканской Республике (ЮАР).