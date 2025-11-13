Си Цзиньпин не будет участвовать в саммите G20, - Bloomberg

Китайский лидер Си Цзиньпин не будет участвовать в саммите G20, который состоится в конце ноября в Йоханнесбурге, Южная Африка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным Министерства иностранных дел Китая, страну на встрече будет представлять премьер Госсовета Ли Цян. Причины отсутствия Си Цзиньпина не раскрываются.

Это решение стало неожиданностью для международного сообщества, ведь китайский лидер в прошлом году посещал аналогичный саммит и активно использует подобные платформы для укрепления влияния Пекина на глобальной арене.

Аналитики считают, что отказ от участия в нынешнем саммите может быть частью стратегии так называемой "дипломатии на собственном поле" - подхода, при котором Китай принимает ключевых партнеров у себя. В этом году в Пекине уже побывали российский диктатор Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Несмотря на это, эксперты не видят в решении Си признаков отказа от глобального влияния. Старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Скотт Кеннеди отмечает, что Китай продолжает рассматривать G20 как важный инструмент донесения своих позиций до мира.

Саммит в Южной Африке станет первым, проводимым на африканском континенте. Участие в нем примут представители крупнейших экономик мира, однако без присутствия лидеров США, Китая и России - трех ключевых игроков группы.

Мероприятие начнется 22 ноября в Йоханнесбурге.