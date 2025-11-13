Сі Цзіньпін не братиме участі в саміті G20, - Bloomberg

Китайський лідер Сі Цзіньпін не братиме участі в саміті G20, який відбудеться наприкінці листопада в Йоганнесбурзі, Південна Африка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними Міністерства закордонних справ Китаю, країну на зустрічі представлятиме прем’єр Держради Лі Цян. Причини відсутності Сі Цзіньпіна не розкриваються.

Це рішення стало несподіванкою для міжнародної спільноти, адже китайський лідер минулого року відвідував аналогічний саміт і активно використовує подібні платформи для зміцнення впливу Пекіна на глобальній арені.

Аналітики вважають, що відмова від участі у цьогорічному саміті може бути частиною стратегії так званої "дипломатії на власному полі" - підходу, за якого Китай приймає ключових партнерів у себе. Цього року в Пекіні вже побували російський диктатор Володимир Путін, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Попри це, експерти не вбачають у рішенні Сі ознак відмови від глобального впливу. Старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Скотт Кеннеді зазначає, що Китай продовжує розглядати G20 як важливий інструмент донесення своїх позицій до світу.

Саміт у Південній Африці стане першим, що проводиться на африканському континенті. Участь у ньому візьмуть представники найбільших економік світу, однак без присутності лідерів США, Китаю та Росії - трьох ключових гравців групи.

Захід розпочнеться 22 листопада в Йоганнесбурзі.