Когда закончится война в Украине: МВФ обновил базовый прогноз

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ .

"Хотя риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий по-прежнему предполагает, что война завершится в последние месяцы этого года", - говорится в документе.

МВФ ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2025 год на 0,5 процентных пункта, на 2026 год - на 0,8 п.п.

Рост в 2025 году теперь ожидается в нижней части диапазона 2-3%, в основном за счет снижения экспорта стали и увеличения импорта угля из-за закрытия шахты в Покровске в результате военных действий и увеличения импорта газа в результате масштабных атак на газовую инфраструктуру.

"Продолжающиеся военные действия, включая недавние крупномасштабные атаки на газовую инфраструктуру и закрытие важнейшей угольной шахты, оказывают негативное влияние на рост экономики в 2025 году", - говорится в меморандуме.

В то же время прогресс в вопросе прекращения войны может улучшить ситуацию в экономике Украины.

Однако "переговоры о прекращении войны находятся на очень ранней стадии, и возможны изменения в международной финансовой поддержке и поддержке безопасности Украины", добавили в фонде.

Заявление главы МВФ

Как отметила глава МВФ Кристалина Георгиева, война России в Украине продолжает наносить разрушительный социальный и экономический ущерб.

"Несмотря на это, макроэкономическая стабильность сохраняется благодаря умелому формированию политики, а также значительной внешней поддержке. Экономика остается устойчивой, но ожидается, что недавнее замедление роста сохранится и в 2025 году в связи с потребностями в энергоресурсах и напряженным рынком труда", - сказала она.

По ее словам, программа по-прежнему полностью финансируется, совокупный объем внешнего финансирования составляет 148,8 млрд долларов в базовом сценарии и 162,9 млрд долларов в негативном сценарии в течение 4-летнего периода, включая полное использование около 50 млрд долларов США, выделенных в рамках инициативы G7 по предоставлению Украине кредитов для ускорения получения чрезвычайных доходов (ERA).

Вера украинцев в победу

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в начале марта 2025 года 74% опрошенных верят в победу Украины в войне.

Чаще всего (30%) те, кто верит в победу, отвечают, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 17% будут считать победой уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России.

Кроме того, 22% будут считать победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, 11% - изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, а 10% - прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения (после 24 февраля 2022 года).