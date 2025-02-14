Европа явно обогнала США по объему помощи Украине за три года войны, - доклад

С февраля 2022 года Европа выделила Украине 70 млрд евро финансовой и гуманитарной помощи, а также 62 млрд евро военной помощи. США выделили 64 млрд евро военной помощи, а также 50 млрд евро финансовых и гуманитарных ассигнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukraine Support Tracker Кильского института.

"Европа в целом явно обогнала США по объему помощи Украине", - говорится в докладе.

Снижение роли США началось в середине 2023 года, когда Конгресс США заблокировал все законопроекты о помощи. В последние месяцы помощь США снова возросла.

"Но с возвращением президента Трампа на должность военная помощь США, вероятно, снова застопорится. В результате европейские правительства будут вынуждены активизировать свои усилия и заполнить большой пробел, оставленный США", - сказал Кристоф Требеш, руководитель Ukraine Support Tracker в Кильском институте.

По данным института, западные страны-доноры предоставили Украине небольшой, но непрерывный поток помощи, почти следуя линейной тенденции. В общей сложности за последние три года Украине было выделено около 267 млрд евро помощи, что составляет более 80 млрд евро в год.

Из общей суммы около 130 млрд евро (49%) было выделено на военную помощь, 118 млрд евро (44%) на финансовую поддержку и 19 млрд евро (7%) на гуманитарную помощь.

Изменение помощи

Недавно собранные данные также показывают, что война России и Украины все больше диктуется производством оружия. В начале войны военная помощь в основном поступала из существующих арсеналов стран-доноров, но затянувшаяся российская агрессия теперь требует, чтобы все большая доля оружия поступала напрямую от промышленности.

В первые месяцы войны более 90% военной помощи было мобилизовано из национальных арсеналов. Однако в 2023 и 2024 годах большая часть военной помощи - более 60% - была заказана у промышленности и произведена заново. Этот сдвиг особенно заметен в Германии, где почти три четверти военной техники для Украины заказываются напрямую у промышленности. Великобритания больше полагается на существующие запасы, и только 22% ее военной помощи поступает из новых заказов. США заказывают 48% своей военной помощи у промышленности.

За три года войны европейские доноры постепенно улучшили свою координацию и ввели новые механизмы для совместных закупок промышленного оружия для Украины. Крупнейшей многосторонней инициативой по закупкам является Международный фонд для Украины (IFU), механизм финансирования под руководством Великобритании, который объединяет взносы из нескольких стран для закупки военной техники для Украины, с общим объемом ассигнований в размере 1,6 млрд евро. Другие недавние усилия включают Чешскую инициативу по боеприпасам и Комплексный пакет помощи НАТО для Украины.

"Война России против Украины превратилась в войну закупок и производства оружия. Поэтому крайне важно наращивать промышленные мощности для производства оборонной продукции, особенно в Европе. Лучший способ сделать это - общеевропейское сотрудничество", - сказал Требеш.

Напомним, президент США Дональд Трамп в последние дни заявляет, что американская помощь Украине якобы составила 300 млрд долларов. Он также утверждает, что Европа дала всего 100 млрд.