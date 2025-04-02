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Общая помощь Германии Украине в этом году достигнет 7 млрд евро, - Зеленский

Среда 02 апреля 2025 02:09
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Общая помощь Германии Украине в этом году достигнет 7 млрд евро, - Зеленский Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский на встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок поблагодарил ФРГ за дополнительные 3 миллиарда евро помощи Украине. Отмечается, что это доводит нынешнюю поддержку до 7 миллиардов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интернет-представительство президента Украины.

На совместной пресс-конференции в Киеве 1 апреля глава государства заявил, что украинская сторона благодарна Германии "за значительную помощь"

Как отметил Зеленский, ФРГ является лидером в Европе по объему предоставленной Украине помощи.

Общая сумма поддержки со стороны официального Берлина составляет уже более 43 миллиардов евро, 15 миллиардов из них были направлены на военные нужды, рассказали в Офисе президента.

Также указывается, что Германия "сделала значительный вклад в укрепление украинской противовоздушной обороны: это шесть систем IRIS-T, три системы Patriot, а также зенитные установки Gepard".

Зеленский выразил благодарность Бундестагу за одобрение решения предоставить Украине дополнительные 3 миллиарда евро. В Офисе президента обратили внимание, что таким образом общая поддержка со стороны Германии в 2025 году составит 7 миллиардов евро.

Что еще обсудил Зеленский с Бербок

Украинский президент и глава МИД Германии во время встречи в Киеве также обсудили результаты встречи лидеров по поддержке украинской стороны в Париже и "наработки форматов гарантий безопасности".

"Украина также рассчитывает на поддержку со стороны Германии на пути к членству в ЕС, в частности относительно скорейшего открытия первого переговорного кластера", - говорится в заявлении Офиса президента.

В свою очередь Бербок отметила, что ФРГ "будет продолжать поддержку Украины, которая сегодня защищает мир и безопасность всей Европы".

"Мы будем оставаться с Украиной столько, сколько необходимо. Немецкое правительство в дальнейшем будет поддерживать достижение справедливого мира и вашего членства в ЕС", - сказала глава МИД Германии.

Как сообщалось ранее, во время совместного брифинга с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок президент Зеленский также выразил надежду, что Украина получит от Германии дальнобойные ракеты Taurus после того, как к власти придет новый канцлер Фридрих Мерц.

Напомним также, 22 марта Германия сделала финальный шаг к выделению 3 млрд евро Украине.

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