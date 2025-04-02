Общая помощь Германии Украине в этом году достигнет 7 млрд евро, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский на встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок поблагодарил ФРГ за дополнительные 3 миллиарда евро помощи Украине. Отмечается, что это доводит нынешнюю поддержку до 7 миллиардов евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интернет-представительство президента Украины.
На совместной пресс-конференции в Киеве 1 апреля глава государства заявил, что украинская сторона благодарна Германии "за значительную помощь"
Как отметил Зеленский, ФРГ является лидером в Европе по объему предоставленной Украине помощи.
Общая сумма поддержки со стороны официального Берлина составляет уже более 43 миллиардов евро, 15 миллиардов из них были направлены на военные нужды, рассказали в Офисе президента.
Также указывается, что Германия "сделала значительный вклад в укрепление украинской противовоздушной обороны: это шесть систем IRIS-T, три системы Patriot, а также зенитные установки Gepard".
Зеленский выразил благодарность Бундестагу за одобрение решения предоставить Украине дополнительные 3 миллиарда евро. В Офисе президента обратили внимание, что таким образом общая поддержка со стороны Германии в 2025 году составит 7 миллиардов евро.
Что еще обсудил Зеленский с Бербок
Украинский президент и глава МИД Германии во время встречи в Киеве также обсудили результаты встречи лидеров по поддержке украинской стороны в Париже и "наработки форматов гарантий безопасности".
"Украина также рассчитывает на поддержку со стороны Германии на пути к членству в ЕС, в частности относительно скорейшего открытия первого переговорного кластера", - говорится в заявлении Офиса президента.
В свою очередь Бербок отметила, что ФРГ "будет продолжать поддержку Украины, которая сегодня защищает мир и безопасность всей Европы".
"Мы будем оставаться с Украиной столько, сколько необходимо. Немецкое правительство в дальнейшем будет поддерживать достижение справедливого мира и вашего членства в ЕС", - сказала глава МИД Германии.
Как сообщалось ранее, во время совместного брифинга с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок президент Зеленский также выразил надежду, что Украина получит от Германии дальнобойные ракеты Taurus после того, как к власти придет новый канцлер Фридрих Мерц.
Напомним также, 22 марта Германия сделала финальный шаг к выделению 3 млрд евро Украине.
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