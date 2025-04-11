Европа заменяет США: военная помощь Украине с начала года достигла 23 млрд евро
Европейские страны уже выделили более 23 млрд евро на военную помощь Украине в этом году. Это превышает сумму прошлого года.
Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Когда ее спросили, получила ли она необходимую ей ясность, в чем будут заключаться меры безопасности "Коалиции решительных" для Украины, ее ответ был предельно ясен: "Нет".
На просьбу пояснить этот вопрос она добавила: "Разные государства-члены придерживаются разных мнений, и обсуждения все еще продолжаются".
Она также дипломатично призвала администрацию США оказать большее давление на Россию, заявив: "Прошло уже четыре недели с тех пор, как Украина согласилась на безоговорочное прекращение огня, и мы не видим никаких позитивных сигналов с российской стороны. Поэтому нам действительно нужно оказать давление на Россию, и я думаю, что это доверие ко всем тем, кто сказал, что нам нужно, чтобы убийства прекратились".
"Коалиция решительных"
Европейские министры обороны 9 апреля провели новые переговоры о потенциальном развертывании войск в Украине. Сейчас примерно шесть стран заявили, что могут предоставить войска после перемирия. Среди них Великобритания, Франция и страны Балтии,
Однако ряд стран требуют участия США в операции.
США после прихода Дональда Трампа в Белый дом не выделяли новых пакетов военной помощи Украины. При этом продолжает поступать помощь, одобренная при президенте Джо Байдене. Вашингтон в целом устранился от помощи Украине, занимая скорее нейтральную позицию.
Напомним, Кая Каллас 9 апреля заявила, что до конца 2025 года Европейский Союз может передать Украине 2 млн артиллерийских снарядов.