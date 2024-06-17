В Швейцарии прошел саммит мира, а Чехия передала первые снаряды Украине: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Новости за 15 июня:

Новости за 9 июня:

Первые партии снарядов в рамках инициативы Чехии уже прибывают в Украину

"Честно говоря, первые партии боеприпасов прибывают в Украину в эти дни. Поэтому в этом году мы сможем закупить и непрерывно поставлять значительное количество боеприпасов", - сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.

По словам главы МИД, уже 20 стран обязались участвовать в инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для украинской армии. Пять государств прислали средства – Германия, Нидерланды, Дания, Португалия и Канада. Эти соглашения уже находятся в процессе выполнения.

Шольц назвал так называемый "мирный план" Путина по отношению к Украине несерьезным

"В то же время Путин также показал, что его действительно интересует: классическое империалистическое завоевание земли. Он применил большую военную силу и начал жестокую войну", - сказал канцлер Германии.

Как отметил Шольц, за "империалистическую мечту" российский диктатор принял, что сотни тысяч российских солдат погибнут или будут ранены.

"Мы – не сторона конфликта". В НАТО поставили точку отправки войск в Украину

"НАТО с самого начала заявило, что поддерживает Украину. Мы действительно оказали большую поддержку Украине. Мы в НАТО договорились, что будем осуществлять подготовку украинских военных", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что Североатлантический союз не является стороной конфликта. Это исключает возможность отправки западных войск в Украину.

Венгрия перестала блокировать переговоры о вступлении Украины с ЕС: в Будапеште объяснили причину

Как рассказал глава МИД Венгрии, в Брюсселе прошли жесткие дебаты и были достигнуты договоренности: все венгерские условия были включены в рамочный документ для переговоров с Украиной.

"Так что теперь у нас есть документ из Брюсселя, в котором говорится, что Украина должна вернуть венграм Закарпатья права, отобранные у них за последние годы", - сообщил Петер Сийярто.

Зеленский сделал заявление об участии России в саммите мира

"Сейчас здесь нет России. Почему? Ведь если бы Россия была заинтересована в мире, - не было бы войны", - подчеркнул президент на пленарном заседании саммита мира в Швейцарии.

По его словам, мир должен решить вместе, что означает справедливый мир и каким образом он может быть достигнут на основе устава ООН.

"Потом, когда план действий будет на столе, согласованный всеми и прозрачный для народов, тогда он будет прокоммуникован представителям России. Чтобы на втором саммите мира мы могли зафиксировать реальное завершение войны", - добавил Зеленский.

Румыния не пустит Россию и Беларусь на сессию ПА ОБСЕ

"Власти Румынии решили не допустить делегацию РФ к участию в ежегодной сессии ПА ОБСЕ. Эта мера будет применена ко всем членам делегации, парламентариям и техническому персоналу. Решение также направлено против Беларуси, которая поддерживает войну, начатую РФ", - сказал представитель МИД Румынии. Филипп.

"Кукла Путина". Дуда жестко прошелся по Лукашенко на саммите мира

"Только Россия виновата за войну. Но это не значит, что Россия действует сама. Я теперь обращаюсь к роли, которую кукла Путина Лукашенко сыграл в этой войне. Он не только позволил армии РФ напасть на Украину с территории Беларуси, но и инициировал ряд гибридных". атак против Польши и Балтийских государств. Атак, продолжающиеся более 3 лет", - сказал президент Польши на саммите мира в Швейцарии.

В Кабмине пообещали годовую бронь от мобилизации для аграриев

Сотрудники аграрного сектора получат бронь от мобилизации для того, чтобы создать условия безопасного сбора урожая, заявил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого.

По его словам, имеющиеся "брони" аграриев уже были автоматически продлены на три месяца. А второе бронирование будет предоставляться работникам агросектора в год вместо 6 месяцев.

Израиль объявил о введении "тактических пауз" в наступлении в Секторе Газа

Как сообщила армия обороны Израиля, с 15 июня в операции на юге сектора Газа будут вводиться ежедневные перерывы. Они продлятся восемь часов с 8:00 до 19:00 вдоль дороги, ведущей от контролируемого Израилем КПП "Керем-Шалом".

Израильские военные объяснили, что прибегли к такому шагу для поставки гуманитарной помощи.

Норвегия выделила Украине миллионы долларов на ремонт энергетики

Об этом объявил премьер-министр Норвегии на саммите мира.

Правительство Норвегии предоставит Украине 1,1 млрд крон (около 74 млн долларов) в помощь в ремонте энергетической инфраструктуры. Уже решено, что 120 млн. крон пойдут на ремонт энергетики в Харькове.

Спустя месяцы, а не годы. Зеленский рассказал, когда будет второй саммит мира

"У нас нет времени на длительную работу. Мы должны действовать быстро. Работа должна длиться месяцы, а не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработан, то откроется путь к проведению второго саммита мира, а значит, к завершению войны" и справедливого и продолжительного мира", - заявил президент Украины.

Он добавил, что уже есть страны, желающие принять второй саммит мира.

"Мы начали переговоры с ними. Я уверен, что выбор будет действительно глобальное значение", - сказал Зеленский.

Чем для Украины закончился саммит мира и что будет дальше

Успешное проведение саммита мира было, безусловно, одной из главных задач украинской дипломатии на текущий год. В сухом остатке по итогам двухдневного мероприятия его можно занести Украине в актив.

О том, чего Украина смогла достичь на саммите мира, а что у нее не получилось, как события будут развиваться дальше и в чем роль Дональда Трампачитайте в материале РБК-Украина.

До выборов в США. Глава МИД Швейцарии назвал возможные сроки второго саммита мира

По словам главы МИД Швейцарии Игнацио Кассиса, целью следующего саммита станет вопрос того, как проложить путь к миру в Украине.

Он отметил, что следующая встреча пройдет уже в ближайшие 5 месяцев, предположительно, до президентских выборов в США в ноябре.

Отключения света будут ужесточены до конца июля: в "Укрэнерго" объяснили причину

Как рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, из-за ситуации в энергосистеме отключений света может быть больше в период с 11:00 до 23:00, чем в остальное время суток.

"Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому нужно готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так – достаточно существенными", - объяснил он.

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