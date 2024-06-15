ua en ru
Сб, 15 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине аграрии смогут на год получить бронь от мобилизации, - министр

Суббота 15 июня 2024 22:06
UA EN RU
В Украине аграрии смогут на год получить бронь от мобилизации, - министр Иллюстративное фото: в Украине аграрии смогут на год получить бронь от мобилизации (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Сотрудники аграрного сектора получат годовую бронь от мобилизации для того, чтобы создать условия безопасного сбора урожая.

Об этом заявил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время Black Sea Security Forum, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

По его словам, имеющиеся "брони" аграриев уже были автоматически продлены на три месяца. А второе бронирование будет предоставляться работникам агросектора в год вместо 6 месяцев.

Он пояснил, что общая норма бронирования – до 50%, но для части специальностей можно подать ходатайство с обоснованием увеличения этого количества.

"По определенным профессиям, например, трактористы, агрономы, ветеринарные врачи, есть возможность бронировать то количество работников, которое критически необходимо, при этом получая согласование от военных", - отметил Высоцкий.

Напомним, недавно Кабинет Министров обновил правила бронирования от мобилизации. Подробно об этом – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине
NEWS
В Швейцарии будут обсуждать, как привлечь РФ к поиску справедливого мира в Украине, - Амхерд
В Швейцарии будут обсуждать, как привлечь РФ к поиску справедливого мира в Украине, - Амхерд
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом