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Румыния не пустит Россию и Беларусь на сессию ПА ОБСЕ

Бухарест, Суббота 15 июня 2024 18:56
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Румыния не пустит Россию и Беларусь на сессию ПА ОБСЕ Фото: Россию и Беларусь не пустили на сессию ПА ОБСЕ (flickr.com rossamagnolia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Румыния не выдала визы делегациям России и Беларуси для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Сессия ПА ОБСЕ состоится в Румынии с 29 июня по 3 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынский портал news.ro.

"Власти Румынии решили не допустить делегацию РФ к участию в ежегодной сессии ПА ОБСЕ. Эта мера будет применена ко всем членам делегации, парламентариям и техническому персоналу. Решение также направлено против Беларуси, которая поддерживает войну, начатую РФ", - сказал представитель МИД Румынии Раду Филип.

Как пояснил спикер МИД, решение румынской стороны базируется на известной и последовательной позиции Румынии по отношению к РФ, в контексте продолжающейся против Украины захватнической войны.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - крупнейшая в мире региональная межправительственная организация по безопасности. Она объединяет 57 стран Европы, Азии и Северной Америки. Среди участников ОБСЕ есть Россия, Беларусь и Украина.

Напомним, в феврале 2024 года ОБСЕ активировала "Московский механизм" для расследования гражданских украинцев, которых РФ держит в заложниках.

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