Через месяцы, а не годы. Зеленский рассказал, когда будет второй саммит мира

У Украины нет времени для длительной работы над тем, как прийти к миру в войне с Россией. Надо действовать быстро.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по результатам саммита мира в Швейцарии.

"У нас нет времени на длительную работу. Мы должны действовать быстро. Работа должна длиться месяцы, а не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработан, то откроется путь к проведению второго саммита мира, а значит, к завершению войны" и справедливого и продолжительного мира", - сказал Зеленский.

По его словам, уже есть ряд стран, которые хотят принять второй саммит мира у себя и Украина уже начала обсуждать этот вопрос.

"Мы начали переговоры с ними. Я уверен, что выбор будет действительно глобальное значение", - подчеркнул президент.

Саммит мира в Швейцарии

В эти выходные в Швейцарии проходит глобальный саммит мира, организованный по инициативе президента Владимира Зеленского. Основой саммита стала украинская формула мира, а в нем принимают участие около 100 стран и международных организаций.

Ранее Зеленский озвучил свои ожидания от первого саммита.

Подробно о том, о чем идет речь в формуле мира, которая будет рассмотрена во время саммита в Швейцарии - читайте в материале РБК-Украина.

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