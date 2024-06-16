Отключения света будут жестче до конца июля: в "Укрэнерго" объяснили причину
До конца июля в Украине прогнозируется сложная ситуация в энергосистеме. Поэтому отключения света могут быть более жесткими в последующие несколько недель.
Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Суспільного".
Как рассказал Кудрицкий, из-за ситуации в энергосистеме отключений света может быть больше в период с 11:00 до 23:00, чем в остальное время суток.
"Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому нужно готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так - достаточно существенными", - объяснил он.
По словам Кудрицкого, на величину дефицита влияют три фактора: ремонт атомных электростанций, величины импорта и погода, влияющая на потребление электричества.
Отключения света в Украине
Напомним, из-за российских массированных атак на украинские ТЭЦ, тепловые и гидроэлектростанции в Украине возник значительный дефицит электроэнергии. Потому в Украине начали вводить графики отключений света.
В "Укрэнерго" уже предупреждали, что в середине лета ситуация в энергосистеме может быть самой тяжелой.
Напомним, завтра свет в Украине будет выключаться в период с 8:00 до 24:00.
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