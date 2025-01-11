На Закарпатье на курорте "Драгобрат" горел отель

На горнолыжном курорте в Украине сегодня произошел пожар. Он длился почти три часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

Поскольку условия были сложные из-за горного пути, спасателям пришлось прокладывать дополнительные линии для подачи воды. Пожар удалось локализовать до 14:04, а полностью ликвидировать в 15:06.

Благодаря слаженным действиям администрации отеля и спасательных служб было эвакуировано 20 отдыхающих.

Фото: На курорте "Драгобрат" сегодня произошел пожар (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Для ликвидации пожара были направлены спасатели из нескольких городов области.

"11 января в 12:20 поступило сообщение о возгорании в гостинице на территории горнолыжного комплекса "Драгобрат", - сообщили спасатели.

Напомним, что в прошлом году пожар вспыхнул в отеле в курортном поселке Ворохта в Ивано-Франковской области.

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