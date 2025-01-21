Пожар на горнолыжном курорте в Турции: количество погибших увеличилось до 66
В отеле на турецком горнолыжном курорте Карталкая произошел сильный пожар. Согласно последним данным, известно о 66 погибших.
Об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.
"Мы заявляем, что на данный момент мы потеряли 66 жизней. Мы выражаем соболезнования семьям погибших наших граждан. Я желаю скорейшего выздоровления нашим гражданам, которые находятся на лечении", - заявил Ерликая.
Он уточнил, что в отеле, где произошел пожар, 12 этажей. На момент пожара в нем было зарегистрировано 238 постояльцев. Пожар был потушен, но спасательные работы продолжаются.
В свою очередь министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу уточнил, что в результате инцидента еще 51 человек получил ранения. 17 из них отправили на домашнее лечение, один - в критическом состоянии.
Пожар в Турции
Напомним, сегодня, 21 января, стало известно, что в отеле на горнолыжном курорте Карталкая вспыхнул пожар.
Он начался ночью, около 03:00 по местному времени (02:00 по киевскому). Согласно последней официальной информации, было известно о 10 погибших и 32 пострадавших.
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