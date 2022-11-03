ua ru
Чт, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Швейцария снова отклонила просьбу Германии о реэкспорте боеприпасов в Украину

Новина українською →
Швейцария, Четверг 03 ноября 2022 15:37
Швейцария снова отклонила просьбу Германии о реэкспорте боеприпасов в Украину Фото: Швейцария отказалась разрешить поставку боеприпасов в Украину (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Швейцария снова отклонила просьбу Германии о разрешении на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства в Украину. Правительство заявило, что такой шаг нарушит швейцарский нейтралитет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в прошлом месяце обратилась к правительству в Берне с просьбой разрешить поставить 12 400 патронов швейцарского производства для зенитных танков Gepard, которые Берлин уже поставил Украине для помощи в войне с Россией.

Но министр экономики Швейцарии Ги Пармелин дал тот же ответ, что и швейцарское правительство в июне, когда оно отклонило запрос.

"Согласно принципу закона о нейтралитете, Швейцария не может согласиться на запрос о передаче военной техники швейцарского происхождения Украине, пока последняя участвует в международном вооруженном конфликте", - заявили в правительстве.

При этом отмечается, что "поскольку правовая ситуация остается неизменной, согласование передачи Германией швейцарской военной техники Украине по-прежнему невозможно".

35-мм снаряды изначально поставлялись швейцарскими компаниями немецкой армии несколько десятилетий назад при условии, что она не может реэкспортировать боеприпасы без разрешения Швейцарии.

Напомним, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт направила письмо швейцарской коллеге Виоле Амхерд с просьбой разрешить реэкспорт 35-миллиметровых боеприпасов для зенитных установок Gepard в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швейцария Война России против Украины
NEWS
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
DAILY
Черные следы "русского мира". Что Россия оставила после оккупации на востоке Украины
Виталий НосачФотокорреспондент Черные следы "русского мира". Что Россия оставила после оккупации на востоке Украины