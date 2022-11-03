Швейцария снова отклонила просьбу Германии о реэкспорте боеприпасов в Украину

Швейцария снова отклонила просьбу Германии о разрешении на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства в Украину. Правительство заявило, что такой шаг нарушит швейцарский нейтралитет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в прошлом месяце обратилась к правительству в Берне с просьбой разрешить поставить 12 400 патронов швейцарского производства для зенитных танков Gepard, которые Берлин уже поставил Украине для помощи в войне с Россией.

Но министр экономики Швейцарии Ги Пармелин дал тот же ответ, что и швейцарское правительство в июне, когда оно отклонило запрос.

"Согласно принципу закона о нейтралитете, Швейцария не может согласиться на запрос о передаче военной техники швейцарского происхождения Украине, пока последняя участвует в международном вооруженном конфликте", - заявили в правительстве.

При этом отмечается, что "поскольку правовая ситуация остается неизменной, согласование передачи Германией швейцарской военной техники Украине по-прежнему невозможно".

35-мм снаряды изначально поставлялись швейцарскими компаниями немецкой армии несколько десятилетий назад при условии, что она не может реэкспортировать боеприпасы без разрешения Швейцарии.