Швейцария снова отклонила просьбу Германии о реэкспорте боеприпасов в Украину
Швейцария снова отклонила просьбу Германии о разрешении на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства в Украину. Правительство заявило, что такой шаг нарушит швейцарский нейтралитет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в прошлом месяце обратилась к правительству в Берне с просьбой разрешить поставить 12 400 патронов швейцарского производства для зенитных танков Gepard, которые Берлин уже поставил Украине для помощи в войне с Россией.
Но министр экономики Швейцарии Ги Пармелин дал тот же ответ, что и швейцарское правительство в июне, когда оно отклонило запрос.
"Согласно принципу закона о нейтралитете, Швейцария не может согласиться на запрос о передаче военной техники швейцарского происхождения Украине, пока последняя участвует в международном вооруженном конфликте", - заявили в правительстве.
При этом отмечается, что "поскольку правовая ситуация остается неизменной, согласование передачи Германией швейцарской военной техники Украине по-прежнему невозможно".
35-мм снаряды изначально поставлялись швейцарскими компаниями немецкой армии несколько десятилетий назад при условии, что она не может реэкспортировать боеприпасы без разрешения Швейцарии.
Напомним, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт направила письмо швейцарской коллеге Виоле Амхерд с просьбой разрешить реэкспорт 35-миллиметровых боеприпасов для зенитных установок Gepard в Украину.
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