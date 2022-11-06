"Может, и нам не даст". Германия обиделась на Швейцарию из-за снарядов к Gepard

В парламенте ФРГ призывают депутатов пересмотреть логистику поставок боеприпасов через Швейцарию, которая отказывается передавать Украине снаряды к зенитным установкам Gepard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.de.

Свою позицию Швейцария обосновывает своим статусом нейтральной страны. Оценивая ситуацию, глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подчеркнула, что отказ Швейцарии передавать боеприпасы, необходимые в кризисных зонах, может угрожать национальной безопасности самой Германии.

"Германия больше не может – как в случае со швейцарскими боеприпасами для Gepard – ставить себя в зависимость. Что на самом деле произойдет, если Германия или одна из стран НАТО подвергнется нападению, а боеприпасы, произведенные в Швейцарии, не будут доставлены из-за этого "нейтралитета"?", - спросила Штрак-Циммерман.

Глава парламентского комитета отметила, что Бундесвер получает из Швейцарии боеприпасы не только к зенитным установкам Gepard, а также к системе зенитного вооружения Mantis, вооружению боевой машины пехоты Puma и боевым самолетам Tornado и Eurofighter.

"С точки зрения политики безопасности мир изменился с 24 февраля, и Германия должна немедленно проверить соответствующие маршруты доставки при заказе боеприпасов и при необходимости - изменить или скорректировать их", - заявила депутат.

Напомним, зенитные установки Gepard, переданные Бундесвером Украине после вывода из эксплуатации, оснащены спаренной 35-мм пушкой швейцарского производителя вооружений Oerlikon. При этом министр обороны Германии Кристине Ламбрехт направила письмо швейцарской коллеге Виоли Амхерд с просьбой разрешить реэкспорт 35-мм боеприпасов для зенитных установок Gepard в Украину.