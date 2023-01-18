Швейцария озвучила позицию по реэкспорту оружия в Украину

Швейцария не планирует в силу своего нейтралитета разрешать реэкспорт на Украину поставленных Германии и Испании швейцарских вооружений.

Об этом заявил президент Ален Берсе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS .

Он ответил на вопрос о том, готово ли правительство Швейцарии разрешить Германии и Испании реэкспорт швейцарского оружия Украине.

"Мы давно занимаем стабильную позицию. Швейцария является нейтральной страной. Это страна Женевских конвенций, участвующая в процессе переговоров, государство мира, которое не экспортирует оружие в зоны конфликтов", - сказал он.

Он пояснил, что Берн осуществил поставки вооружений "в такие страны, как Испания и Германия, с ясными правилами реэкспорта".

Напомним, что Швейцария отказывала и Германии в вопросе реэкспорта боеприпасов в Украину. Такую позицию Швейцария обосновывает своим статусом нейтральной страны.

Также сообщалось, что после очередного отказа в ноябре 2022 года в парламенте ФРГ призвали депутатов пересмотреть логистику поставок боеприпасов через Швейцарию, которая отказывается передавать Украине снаряды к зенитным установкам Gepard.

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