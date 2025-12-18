ua en ru
Чт, 18 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Швейцарии мужчину осудили за участие в войне на стороне Украины

Швейцария, Четверг 18 декабря 2025 21:46
UA EN RU
В Швейцарии мужчину осудили за участие в войне на стороне Украины Фото: за участие в войне в Украине гражданин Швейцарии получил условный срок (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Валерий Ульяненко

Военный суд в Швейцарии осудил 49-летнего гражданина страны за участие в войне в Украине против российских оккупантов. Мужчина получил 18 месяцев условного лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SRF.

Отмечается, что 49-летний гражданин Швейцарии воевал в составе ВСУ в должности снайпера. В то же время швейцарским законодательством служба в вооруженных силах других стран запрещена и квалифицируется как наемничество.

Обвинение требовало шести месяцев лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение. Оно указывало на предыдущие судимости мужчины и потребность в предотвращении его дальнейшей службы за рубежом.

Защита отметила, что доказательств того, что швейцарец участвовал в боевых действиях в Украине, за исключением сообщений СМИ, нет. В суде приводились и слова матери мужчины, которая заявила, что "не верит 80% того, что рассказывает" ее сын.

В четверг, 18 декабря, военный суд приговорил мужчину к 18 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Напомним, в среду, 17 декабря, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект относительно медицинского обеспечения и правового статуса для иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в ВСУ, Нацгвардии и Государственной специальной службе транспорта.

Отметим, недавно для иностранных добровольцев в Украине изменили ряд условий. Теперь при подписании контракта они смогут самостоятельно выбирать боевую бригаду и направление службы.

ВСУ пересматривают подход к работе с иностранцами, чтобы максимально эффективно использовать их боевой опыт, мотивацию и профессиональные навыки. Поэтому таких добровольцев будут направлять туда, где их квалификация принесет наибольшую пользу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швейцария Суд Война в Украине
Новости
Оккупанты ударили дроном по мосту под Одессой: погибла женщина, пострадали дети
Оккупанты ударили дроном по мосту под Одессой: погибла женщина, пострадали дети
Аналитика
Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW