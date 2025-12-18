У Швейцарії чоловіка засудили за участь у війні на боці України

Військовий суд у Швейцарії засудив 49-річного громадянина країни за участь у війні в Україні проти російських окупантів. Чоловік отримав 18 місяців умовного позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SRF .

Зазначається, що 49-річний громадянин Швейцарії воював у складі ЗСУ на посаді снайпера. Водночас швейцарським законодавством служба у збройних силах інших країн заборонена і кваліфікується як найманство.

Обвинувачення вимагало шести місяців позбавлення волі без права на умовно-дострокове звільнення. Воно вказувало на попередні судимості чоловіка та потребу у запобіганні його подальшої служби за кордоном.

Захист зазначив, що доказів того, що швейцарець брав участь у бойових діях в Україні, за винятком повідомлень ЗМІ, немає. У суді приводилися й слова матері чоловіка, яка заявила, що "не вірить 80% того, що розповідає" її син.

У четвер, 18 грудня, військовий суд засудив чоловіка до 18 місяців позбавлення волі умовно з випробувальним терміном чотири роки.