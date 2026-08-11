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Главная » Жизнь » Общество

Сколько украинцев находятся в ЕС под временной защитой: данные Евростата

20:05 11.08.2026 Вт
2 мин
К общему количеству добавились еще более 24 тысяч человек за один месяц
aimg Мария Науменко
Сколько украинцев находятся в ЕС под временной защитой: данные Евростата Фото: беженцы из Украины (Getty Images)
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В июне количество людей из Украины под временной защитой в ЕС выросло. В то же время, три страны показали противоположную динамику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Евростата.

По состоянию на 30 июня 2026 года 4,41 млн граждан, бежавших из Украины от войны, находились под временной защитой в странах Евросоюза. За месяц их количество выросло на 24 380 человек , или на 0,6%.

Где проживает больше всего украинцев

Больше всего людей из Украины под временной защитой находятся в Германии, Польше и Чехии.

В Германии на конец июня было зарегистрировано 1286230 человек , что составляет 29,2% от общего количества в ЕС. В Польше находились 961 170 украинцев (21,8%), а в Чехии – 390 810 (8,9%).

В целом за месяц количество людей под временной защитой увеличилось в 24 из 27 стран ЕС.

Больше всего в абсолютных показателях она выросла в Италии – на 4 115 человек (+8,8%), Чехии – на 3 835 (+1%) и Германии – на 2 960 (+0,2%).

В то же время в трех странах показатель уменьшился. В Польше количество людей под временной защитой сократилось на 6 335 человек (-0,7%), в Бельгии – на 35 (-0,04%), а в Ирландии – на 15 (-0,01%).

Если считать количество людей с таким статусом относительно численности населения, самый высокий показатель зафиксировали в Чехии - 35,8 человека на тысячу жителей. Далее следуют Словакия – 27,2 и Кипр – 26,8 . В среднем по ЕС этот показатель составляет 9,8 человека на тысячу населения.

Кто имеет временную защиту

Украинцы составляют более 98,5% всех находящихся под временной защитой в ЕС людей.

Среди них 43,4% – взрослые женщины, 27 % – взрослые мужчины. Несовершеннолетние составляют 29,6% от общего количества.

Напомним, для тех украинцев, кто планирует вернуться из-за границы, заработала специальная платформа "Домой" - она помогает составить пошаговый план действий от поиска жилья до обучения детей.

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