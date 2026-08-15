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Требование "Резерв+" для украинских девушек в ЕС оказалось манипуляцией, - ЦПД

17:35 15.08.2026 Сб
2 мин
Российская пропаганда снова извратила факты
aimg Сергей Козачук
Требование "Резерв+" для украинских девушек в ЕС оказалось манипуляцией, - ЦПД Фото: требование "Резерв+" для девушек в ЕС оказалось манипуляцией (facebook.com/uakirkkonummi)
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Информация о том, что 18-летние украинки якобы должны предоставлять данные из приложения "Резерв+" для получения временной защиты в странах Евросоюза, является манипуляцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Предусматривающие новые правила ЕС

В ЦПИ объяснили, что решение Совета ЕС 2026/1912 действительно содержит норму о проверке военного статуса.

Однако она касается только определенного круга граждан и имеет четкие временные рамки:

  • Кому нужно подтверждать статус – только новым заявителям на временную защиту, которые подают документы после 31 июля 2026 года.
  • Главное условие: - человек должен иметь действующие воинские обязанности согласно украинскому законодательству.

Кого не коснутся изменения

Норма гендерно нейтральна и касается граждан с соответствующим военнообязанным статусом - как мужчин, так и женщин.

Она не распространяется автоматически на всех 18-летних девушек. Требование не касается гражданских 18-летних украинок, студенток, других женщин, не подлежащих военному учету или обязанности по закону.

Требование &quot;Резерв+&quot; для украинских девушек в ЕС оказалось манипуляцией, - ЦПД

Фото: требование "Резерв+" для девушек в ЕС оказалось манипуляцией (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Сущность манипуляции

Враждебные источники и российская пропаганда намеренно извращают содержание принятого решения.

Они выдают правилом для конкретной категории военнообязанных лиц за якобы общее обязательство абсолютно всех 18-летних украинских девушек.

Ситуация вокруг украинцев в Европе

Напомним, что ранее сообщалось, что в Чехии десятки украинских мужчин потеряли право на временную защиту, поскольку не смогли подтвердить исполнение воинского долга перед Украиной.

В то же время, в соседней Польше ситуация с украинскими гражданами вызывает другие дискуссии.

В частности, в польском МВД резко раскритиковали призывы депортировать украинцев и подчеркнули, что без их вклада польская экономика окажется под угрозой коллапса.

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