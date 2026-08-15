Требование "Резерв+" для украинских девушек в ЕС оказалось манипуляцией, - ЦПД
Информация о том, что 18-летние украинки якобы должны предоставлять данные из приложения "Резерв+" для получения временной защиты в странах Евросоюза, является манипуляцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Предусматривающие новые правила ЕС
В ЦПИ объяснили, что решение Совета ЕС 2026/1912 действительно содержит норму о проверке военного статуса.
Однако она касается только определенного круга граждан и имеет четкие временные рамки:
- Кому нужно подтверждать статус – только новым заявителям на временную защиту, которые подают документы после 31 июля 2026 года.
- Главное условие: - человек должен иметь действующие воинские обязанности согласно украинскому законодательству.
Кого не коснутся изменения
Норма гендерно нейтральна и касается граждан с соответствующим военнообязанным статусом - как мужчин, так и женщин.
Она не распространяется автоматически на всех 18-летних девушек. Требование не касается гражданских 18-летних украинок, студенток, других женщин, не подлежащих военному учету или обязанности по закону.
Фото: требование "Резерв+" для девушек в ЕС оказалось манипуляцией (t.me/CenterCounteringDisinformation)
Сущность манипуляции
Враждебные источники и российская пропаганда намеренно извращают содержание принятого решения.
Они выдают правилом для конкретной категории военнообязанных лиц за якобы общее обязательство абсолютно всех 18-летних украинских девушек.
Ситуация вокруг украинцев в Европе
Напомним, что ранее сообщалось, что в Чехии десятки украинских мужчин потеряли право на временную защиту, поскольку не смогли подтвердить исполнение воинского долга перед Украиной.
В то же время, в соседней Польше ситуация с украинскими гражданами вызывает другие дискуссии.
В частности, в польском МВД резко раскритиковали призывы депортировать украинцев и подчеркнули, что без их вклада польская экономика окажется под угрозой коллапса.