Требование "Резерв+" для украинских девушек в ЕС оказалось манипуляцией, - ЦПД

Информация о том, что 18-летние украинки якобы должны предоставлять данные из приложения "Резерв+" для получения временной защиты в странах Евросоюза, является манипуляцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Они выдают правилом для конкретной категории военнообязанных лиц за якобы общее обязательство абсолютно всех 18-летних украинских девушек.

Она не распространяется автоматически на всех 18-летних девушек. Требование не касается гражданских 18-летних украинок, студенток, других женщин, не подлежащих военному учету или обязанности по закону.

Норма гендерно нейтральна и касается граждан с соответствующим военнообязанным статусом - как мужчин, так и женщин.

Однако она касается только определенного круга граждан и имеет четкие временные рамки:

В ЦПИ объяснили, что решение Совета ЕС 2026/1912 действительно содержит норму о проверке военного статуса.

Ситуация вокруг украинцев в Европе

Напомним, что ранее сообщалось, что в Чехии десятки украинских мужчин потеряли право на временную защиту, поскольку не смогли подтвердить исполнение воинского долга перед Украиной.

В то же время, в соседней Польше ситуация с украинскими гражданами вызывает другие дискуссии.

В частности, в польском МВД резко раскритиковали призывы депортировать украинцев и подчеркнули, что без их вклада польская экономика окажется под угрозой коллапса.