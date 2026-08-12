В Чехии десятки украинцев потеряли право на временную защиту

Десятки украинских мужчин не получили временную защиту в Чехии, поскольку не доказали исполнение воинского долга перед Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky .

Отказы и новые правила

С 5 августа по всему Евросоюзу действуют новые меры для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет. Для получения защиты они должны предоставить подтверждение о выполнении воинского долга или праве на выезд.

"Менее чем через неделю уже несколько десятков человек не получили временную защиту. Они не смогли доказать, что выполнили свои военные обязательства перед Украиной", - отметила эксперт по миграции МВД Чехии Вероника Воточкова.

Основным документом для подтверждения является выписка из электронной военной книги или военно-учетного документа, реже - выездной штамп.

Детали решения и реакции

Чехия была среди стран, наиболее активно выступавших за сужение условий предоставления защиты. Ужесточение правил также поддерживает украинская сторона, призывая мужчин оставаться в стране для ее обороны и будущего восстановления.

Чешские власти рассматривают эти изменения как один из шагов к постепенной отмене режима временной защиты в случае завершения войны.

"Мы рассматриваем эту корректировку условий как еще один шаг к постепенному и контролируемому прекращению временной защиты", - заявил замминистра внутренних дел Чехии Ондржей Махал.

Что известно о ситуации с беженцами

В настоящее время в Чехии находятся более 396 тысяч беженцев из Украины. Страна принимает наибольшее количество украинцев в пересчете на душу населения всех государств ЕС.

За последний год существенно выросло именно количество мужчин .

Если количество женщин возрастной категории от 18 до 65 лет осталось почти неизменным (160,2 тысячи), то количество мужчин выросло на 21,2 тысячи человек и достигло 132 тысяч.