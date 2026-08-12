В Чехии десятки украинцев потеряли право на временную защиту
Десятки украинских мужчин не получили временную защиту в Чехии, поскольку не доказали исполнение воинского долга перед Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.
Отказы и новые правила
С 5 августа по всему Евросоюзу действуют новые меры для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет. Для получения защиты они должны предоставить подтверждение о выполнении воинского долга или праве на выезд.
"Менее чем через неделю уже несколько десятков человек не получили временную защиту. Они не смогли доказать, что выполнили свои военные обязательства перед Украиной", - отметила эксперт по миграции МВД Чехии Вероника Воточкова.
Основным документом для подтверждения является выписка из электронной военной книги или военно-учетного документа, реже - выездной штамп.
Детали решения и реакции
Чехия была среди стран, наиболее активно выступавших за сужение условий предоставления защиты. Ужесточение правил также поддерживает украинская сторона, призывая мужчин оставаться в стране для ее обороны и будущего восстановления.
Чешские власти рассматривают эти изменения как один из шагов к постепенной отмене режима временной защиты в случае завершения войны.
"Мы рассматриваем эту корректировку условий как еще один шаг к постепенному и контролируемому прекращению временной защиты", - заявил замминистра внутренних дел Чехии Ондржей Махал.
Что известно о ситуации с беженцами
В настоящее время в Чехии находятся более 396 тысяч беженцев из Украины. Страна принимает наибольшее количество украинцев в пересчете на душу населения всех государств ЕС.
За последний год существенно выросло именно количество мужчин .
Если количество женщин возрастной категории от 18 до 65 лет осталось почти неизменным (160,2 тысячи), то количество мужчин выросло на 21,2 тысячи человек и достигло 132 тысяч.
Ситуация с временной защитой
Напомним, что в последние месяцы в странах Евросоюза наблюдается тенденция к усилению условий пребывания и пересмотра программ поддержки для граждан Украины.
В Варшаве большинство граждан выступают за депортацию безработных украинских мужчин призывного возраста. Правительство Польши также прорабатывает правовые механизмы возможного возвращения таких лиц на родину.
В то же время, по данным Евростата, общее количество граждан Украины, находящихся в странах ЕС под режимом временной защиты, продолжает расти.
Несмотря на всеобщее увеличение показателей, отдельные европейские государства уже фиксируют отток беженцев из-за корректировки социальной политики.