Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Швейцария закрыла воздушное пространство для самолетов США, связанных с войной в Иране

23:45 14.03.2026 Сб
2 мин
Позиция нейтралитета Швейцарии неизменна?
aimg Эдуард Ткач
Фото: кроме военных самолетов под ограничения могут попасть и другие (Getty Images)

Швейцария закрыла свое воздушное пространство для полетов американских самолетов, связанных с военной в Иране. Страна сослалась на свою традицию нейтралитета в вооруженных конфликтах.

В субботу федеральное правительство в Берне (столице страны) заявило, что два запроса на пролет американских разведсамолетов над Швейцарией в воскресенье были отклонены. Три других рейса, включая два транспортных самолета - правительство одобрило.

В заявлении добавили, что дальнейшие полета самолетов США, количество которых превышает обычные показатели - будут запрещены, если их цель не будет четко определена и если вдруг они связаны с войной в Иране.

"Закон о нейтралитете запрещает пролеты над территорией нейтральной страны сторонами конфликта, которые имеют военное значение", - добавили в правительстве.

Завершение войны против Ирана

Напомним, что президент США Дональд Трамп в последнее время уже неоднократно говорил, что Вашингтон фактически уже победил Иран и это якобы произошло еще в первый час начала операции.

При этом по данным WSJ, Трамп не намерен заканчивать боевые действия в ближайшие недели. Причем Reuters тоже писало, что администрация Трампа отклонила предложение союзников на Ближнем Востоке о начале диалога для прекращения войны в Иране.

Тем временем в Европе уже тоже призывают Трампа закончить войну. Канцлер Германии Фридрих Мерц сутками ранее прямо сказал, что нужен план выхода из войны.

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиШвейцарияИран