Швейцария закрыла воздушное пространство для самолетов США, связанных с войной в Иране

В субботу федеральное правительство в Берне (столице страны) заявило, что два запроса на пролет американских разведсамолетов над Швейцарией в воскресенье были отклонены. Три других рейса, включая два транспортных самолета - правительство одобрило.

В заявлении добавили, что дальнейшие полета самолетов США, количество которых превышает обычные показатели - будут запрещены, если их цель не будет четко определена и если вдруг они связаны с войной в Иране.

"Закон о нейтралитете запрещает пролеты над территорией нейтральной страны сторонами конфликта, которые имеют военное значение", - добавили в правительстве.