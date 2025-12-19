ua en ru
Швейцария готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине, - посол

Швейцария, Пятница 19 декабря 2025 20:20
Швейцария готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине, - посол Фото: посол Швейцарии в Украине и Молдове Феликс Бауманн (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Швейцария готова выступить нейтральной платформой для переговоров о справедливом и устойчивом мире в Украине, включая вопрос иммунитета глав государств.

Как пишет РБК-Украина, об этом в эксклюзивном интервью агентству"Интерфакс-Украина" заявил посол Швейцарии в Украине и Молдове Феликс Бауманн.

Посол отметил, что в прошлом году Швейцария организовала Саммит мира в Бургенштоке и поддерживала контакт со всеми сторонами конфликта, включая Россию. Именно благодаря позиции нейтралитета, международной репутации Женевы и опыту посредничества в Швейцарию обратились США и Украина для обсуждения американского мирного плана.

Встреча состоялась 23 ноября, на ней обсуждался предложенный США мирный план.

Бауманн уточнил, что Швейцария выступала посредником в стране пребывания, но не участвовала в двусторонних переговорах.

"Мы готовы продолжать выполнять эту роль до тех пор, пока этого желают стороны. Если мирная конференция в Швейцарии станет конкретной перспективой, наша страна будет готова рассмотреть все вопросы, связанные с иммунитетом глав государств и правительств", - отметил посол.

Дипломат подчеркнул, что мирное урегулирование зависит от готовности России к содержательным переговорам, а Швейцария последовательно поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, соблюдая международное право и Устав ООН.

Феликс Бауманн также отметил неизменную позицию Швейцарии: страна решительно осуждает войну России против Украины и последовательно поддерживает независимость и территориальную целостность Украины.

"Мир, который будет быстро заключен, но не будет соответствовать международному праву и Уставу ООН, безусловно, будет хрупким", - добавил дипломат.

Таким образом Швейцария предлагает себя как нейтрального посредника, способного обеспечить платформу для будущих переговоров и гарантировать соблюдение международного права в процессе мирного урегулирования.

Кстати, Швейцария готова направить своих военнослужащих для миротворческой миссии в Украине, если Совет безопасности ООН или ОБСЕ дадут на это мандат.

Вместе с тем, недавно в Швейцарии мужчину осудили за участие в войне на стороне Украины.

