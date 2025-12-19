Швейцарія готова стати майданчиком для мирних переговорів по Україні, - посол

Швейцарія готова виступити нейтральною платформою для переговорів про справедливий і стійкий мир в Україні, включно з питанням імунітету глав держав.

Як пише РБК-Україна , про це в ексклюзивному інтерв’ю агентству " Інтерфакс-Україна " заявив посол Швейцарії в Україні та Молдові Фелікс Бауманн.

Посол зауважив, що минулого року Швейцарія організувала Саміт миру в Бургенштоку та підтримувала контакт з усіма сторонами конфлікту, включно з Росією. Саме завдяки позиції нейтралітету, міжнародній репутації Женеви та досвіду посередництва до Швейцарії звернулися США та Україна для обговорення американського мирного плану.

Зустріч відбулася 23 листопада, на ній обговорювався запропонований США мирний план.

Бауманн уточнив, що Швейцарія виступала посередником у країні перебування, але не брала участі в двосторонніх перемовинах.

"Ми готові продовжувати виконувати цю роль доти, доки цього бажають сторони. Якщо мирна конференція у Швейцарії стане конкретною перспективою, наша країна буде готова розглянути всі питання, пов’язані з імунітетом глав держав та урядів", – зазначив посол.

Дипломат підкреслив, що мирне врегулювання залежить від готовності Росії до змістовних переговорів, а Швейцарія послідовно підтримує незалежність і територіальну цілісність України, дотримуючись міжнародного права та Статуту ООН.

Фелікс Бауманн також наголосив на незмінній позиції Швейцарії: країна рішуче засуджує війну Росії проти України та послідовно підтримує незалежність і територіальну цілісність України.

"Мир, який буде швидко укладено, але не відповідатиме міжнародному праву та Статуту ООН, безумовно, буде крихким", – додав дипломат.

Таким чином Швейцарія пропонує себе як нейтрального посередника, здатного забезпечити платформу для майбутніх переговорів та гарантувати дотримання міжнародного права у процесі мирного врегулювання.