Швейцарія заарештувала активи одного з соратників Януковича

Зазначається, що арешт активів був застосовани щодо Юрія Іванющенка та його сім'ї. Усього конфісковано понад 100 мільйонів доларів.

При цьому зазначається, що активи соратника Януковича були заморожені ще в 2014 році.

Варто зауважити, що Іванющенко був народним депутатом Верховної ради шостого та сьомого скликань від "Партії регіонів".