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Швейцарія заарештувала активи одного з соратників Януковича

Фото: екс-нардеп Юрій Іванющенко (Укрінформ)
Автор: Іван Носальський

Уряд Швейцарії конфіскував активи Юрія Іванющенка - соратника екс-президента України Віктора Януковича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначається, що арешт активів був застосовани щодо Юрія Іванющенка та його сім'ї. Усього конфісковано понад 100 мільйонів доларів.

При цьому зазначається, що активи соратника Януковича були заморожені ще в 2014 році.

Варто зауважити, що Іванющенко був народним депутатом Верховної ради шостого та сьомого скликань від "Партії регіонів".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишнього прес-секретаря Віктора Януковича Родіона Мірошника призначено "послом" так званої "Луганської народної республіки" в Росії.

Також ми писали, що правоохоронці заарештували понад 4,5 мільйона доларів активів колишнього депутата Верховної Ради від "Партії регіонів". Екс-нардеп був наближений до родини Віктора Януковича та тісно співпрацював із його оточенням.

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Партія регіонівШвейцаріяЯнукович