ДБР заарештувало активи екс-нардепа, наближеного до Януковича

Співробітники правоохоронних органів заарештували понад 4,5 мільйона доларів активів колишнього депутата Верховної Ради від “Партії регіонів”. Екс-нардеп був наближений до родини Віктора Януковича та тісно співпрацював із його оточенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР .

"Колишній регіонал спільно з оточенням президента-втікача "відмивав" і легалізував за кордоном доходи, отримані від діяльності одного з великих концернів на тимчасово окупованій території Донбасу", - розповідають у Державному бюро розслідувань.

Також зловмисник співпрацював з окупаційною адміністрацією так званої ДНР. Він зареєстрував компанію у тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець.

Додатково зафіксовано, що виконавець акумулював на депозитних рахунках, відкритих в українських банках 4,5 млн. доларів США, які мають сумнівні та непідтверджені джерела походження. Вилучені кошти будуть спрямовані на фінансування армії.