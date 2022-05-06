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Колишнього прес-секретаря Януковича призначили "послом ЛНР" в Росії

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Москва, П'ятниця 06 травня 2022 16:17
Колишнього прес-секретаря Януковича призначили "послом ЛНР" в Росії Фото: колишній прес-секретар Януковича Родіон Мірошник (facebook.com/rodion.miroshnik)
Автор: Олександр Мороз

Колишній прес-секретар Віктора Януковича під час його перебування прем'єр-міністром України Родіон Мірошник призначений "послом" так званої "Луганської народної республіки" в Росії. Також свого " посла "призначили і в"Донецькій народній республіці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що Мірошник призначений "послом" згідно з "указом ватажка ЛНР" Леоніда Пасічника.

Зазначимо, Мірошник в середині 2000-х був керівником прес-служби луганського "регіонала" Олександра Єфремова, в 2006-2007 роках був прес-секретарем тодішнього прем'єра Віктора Януковича. Паралельно очолював Луганську обласну ДТРК, у 2010-2011 роках був заступником голови Луганської ОДА.

У 2014 році підтримав російську окупацію окремих районів Луганської області. До 2022 року брав участь у роботі підгруп ТКГ з мирного врегулювання на Донбасі.

Крім того, сьогодні була призначена "посол Донецької народної республіки" в Росії, ним стала Ольга Макеєва. Про жінку відомо, що з 2015 року обіймала керівні посади в так званій місцевій "народній раді".

Нагадаємо, напередодні вторгнення в Україну президент Росії Володимир Путін 21 лютого 2022 року офіційно визнав так звані "ЛДНР", пообіцявши їм військову допомогу, яка, як виявилося пізніше, припускала нанесення ударів по всій Україні і вторгнення за кількома напрямками.

На наступний день Москва вирішила також встановити дипломатичні відносини з "ЛДНР".

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