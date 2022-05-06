Колишнього прес-секретаря Януковича призначили "послом ЛНР" в Росії

Колишній прес-секретар Віктора Януковича під час його перебування прем'єр-міністром України Родіон Мірошник призначений "послом" так званої "Луганської народної республіки" в Росії. Також свого " посла "призначили і в"Донецькій народній республіці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що Мірошник призначений "послом" згідно з "указом ватажка ЛНР" Леоніда Пасічника.

Зазначимо, Мірошник в середині 2000-х був керівником прес-служби луганського "регіонала" Олександра Єфремова, в 2006-2007 роках був прес-секретарем тодішнього прем'єра Віктора Януковича. Паралельно очолював Луганську обласну ДТРК, у 2010-2011 роках був заступником голови Луганської ОДА.

У 2014 році підтримав російську окупацію окремих районів Луганської області. До 2022 року брав участь у роботі підгруп ТКГ з мирного врегулювання на Донбасі.

Крім того, сьогодні була призначена "посол Донецької народної республіки" в Росії, ним стала Ольга Макеєва. Про жінку відомо, що з 2015 року обіймала керівні посади в так званій місцевій "народній раді".