Швейцария арестовала активы одного из соратников Януковича

Отмечается, что арест активов был применен по отношению к Юрию Иванющенко и его семье. Всего конфисковано более 100 миллиона долларов.

При этом отмечается, что активы соратника Януковича были заморожены еще в 2014 году.

Стоит заметить, что Иванющенко был народным депутатом Верховной рады шестого и седьмого созывов от "Партии регионов".