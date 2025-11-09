В Швеции дрон атаковал виллу российской делегации: облил краской и липкой жидкостью
В Швеции неизвестный дрон атаковал виллу российской торговой делегации вблизи Стокгольма, облив здание краской и липким веществом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Как сообщил представитель полиции Стокгольма Ола Остерлинг, инцидент произошел около 05:30 в субботу, 8 ноября. Сотрудники делегации заметили дрон и увидели, как он сбросил контейнер с краской и неизвестным веществом, после чего вызвали полицию.
В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители не видели сам дрон, однако опросили очевидцев среди сотрудников представительства.
Кто именно стоит за атакой, пока неизвестно. Полиция взяла образцы вещества для анализа и открыла уголовное производство по факту вандализма.
Не первый случай
Заметим, что это не первый подобный случай. В частности, в прошлом году неизвестные устроили нападение на посольство Швеции в Москве.
Группа лиц применила газовые баллончики в помещении охраны возле посольства. За эти действия их задержала местная полиция.
А уже через несколько дней в Швеции беспилотник сбросил краску на посольство Российской Федерации.
Кроме того, в начале этого года в Стокгольме неизвестный на авто пытался прорваться в российское посольство.
Еще до этого ограждение здания российского посольства красной краской облили в столице Польши Варшаве. Группа людей сделала это в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину и военной агрессии.
В сентябре этого года в Стокгольме на территорию российского посольства неизвестный дрон сбросил пакет с краской. Россияне активно начали на это жаловаться в соцсетях.