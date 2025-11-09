ua en ru
В Швеции дрон атаковал виллу российской делегации: облил краской и липкой жидкостью

Швеция, Воскресенье 09 ноября 2025 09:30
В Швеции дрон атаковал виллу российской делегации: облил краской и липкой жидкостью Иллюстративное фото: в Швеции дрон атаковал виллу российской делегации (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Швеции неизвестный дрон атаковал виллу российской торговой делегации вблизи Стокгольма, облив здание краской и липким веществом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщил представитель полиции Стокгольма Ола Остерлинг, инцидент произошел около 05:30 в субботу, 8 ноября. Сотрудники делегации заметили дрон и увидели, как он сбросил контейнер с краской и неизвестным веществом, после чего вызвали полицию.

В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители не видели сам дрон, однако опросили очевидцев среди сотрудников представительства.

Кто именно стоит за атакой, пока неизвестно. Полиция взяла образцы вещества для анализа и открыла уголовное производство по факту вандализма.

Не первый случай

Заметим, что это не первый подобный случай. В частности, в прошлом году неизвестные устроили нападение на посольство Швеции в Москве.

Группа лиц применила газовые баллончики в помещении охраны возле посольства. За эти действия их задержала местная полиция.

А уже через несколько дней в Швеции беспилотник сбросил краску на посольство Российской Федерации.

Кроме того, в начале этого года в Стокгольме неизвестный на авто пытался прорваться в российское посольство.

Еще до этого ограждение здания российского посольства красной краской облили в столице Польши Варшаве. Группа людей сделала это в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину и военной агрессии.

В сентябре этого года в Стокгольме на территорию российского посольства неизвестный дрон сбросил пакет с краской. Россияне активно начали на это жаловаться в соцсетях.

Швеция Дипломатические отношения Российская Федерация
