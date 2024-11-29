Ответ на нападение в Москве? В Швеции беспилотник сбросил краску на посольство РФ

Неизвестные напали на посольство Российской Федерации в Стокгольме, Швеция. Они сбросили с беспилотника краску на здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagens Nyheter.

Как сообщили в местной полиции, в ночь на пятницу над российским посольством в западной части Кунгсхольмен в Стокгольме пролетел беспилотник. С дрона сбросили на территорию дипломатического учреждения цветную краску.

"Мы подняли вертолет на поиски дрона, но не смогли его найти. Мы поговорили с работником посольства, который подтвердил, что была сброшена краска", - рассказал спикер полиции Стокгольма Матс Эрикссон.

Пока известно, что инцидент был квалифицирован как вандализм, однако это может быть не единственный случай.

Что предшествовало

На днях неизвестные устроили нападение на посольство Швеции в Москве. Группа применила газовые баллончики в помещении охраны возле посольства. За эти действия они были задержаны местной полицией.

Риски войны НАТО и РФ

Украина и ряд западных стран считают, что Россия может вступить в войну против НАТО. В Киеве предполагают, что Кремль может нацелиться на Польшу или страны Балтии.

По оценкам эстонской разведки, Россия уже готовится к новому военному конфликту, который может начаться в ближайшие десять лет. В Германии прогнозируют, что Москва может начать агрессию против НАТО уже в 2029 году.