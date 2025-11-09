ua en ru
У Швеції дрон атакував віллу російської делегації: облив фарбою і липкою рідиною

Швеція, Неділя 09 листопада 2025 09:30
У Швеції дрон атакував віллу російської делегації: облив фарбою і липкою рідиною Ілюстративне фото: у Швеції дрон атакував віллу російської делегації (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Швеції невідомий дрон атакував віллу російської торгової делегації поблизу Стокгольма, обливши будівлю фарбою та липкою речовиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомив речник поліції Стокгольма Ола Остерлінг, інцидент стався близько 05:30 у суботу, 8 листопада. Співробітники делегації помітили дрон і побачили, як він скинув контейнер із фарбою та невідомою речовиною, після чого викликали поліцію.

Унаслідок події ніхто не постраждав. Правоохоронці не бачили сам дрон, проте опитали очевидців серед працівників представництва.

Хто саме стоїть за атакою, наразі невідомо. Поліція взяла зразки речовини для аналізу та відкрила кримінальне провадження за фактом вандалізму.

Не перший випадок

Зауважимо, що це не перший подібний випадок. Зокрема минулого року невідомі влаштували напад на посольство Швеції у Москві.

Група осіб застосувала газові балончики в приміщенні охорони біля посольства. За ці дії їх затримала місцева поліція.

А вже за кілька днів у Швеції безпілотник скинув фарбу на посольство Російської Федерації.

Крім того, на початку цього року у Стокгольмі невідомий на авто намагався прорватись в російське посольство.

Ще до цього огорожу будівлі російського посольства червоною фарбою облили у столиці Польщі Варшаві. Група людей зробила це на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну та військової агресії.

У вересні цього року у Стокгольмі на територію російського посольства невідомий дрон скинув пакет із фарбою. Росіяни активно почали на це скаржитись в соцмережах.

