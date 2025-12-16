Швеция заявила о военных РФ на танкерах "теневого флота" в Балтике

Так, по данным ВМС Швеции, на борту части судов, подозреваемых в перевозке российской нефти, находится российский военный персонал.

При этом сама Россия поддерживает постоянное присутствие своих сил вдоль ключевых морских маршрутов, несмотря на официальные отрицания существования так называемого "теневого флота", который используется для обхода санкций Запада. Москва продолжает утверждать, что этот флот - выдумка Запада.

"Мы видели и получили информацию, что на некоторых судах "теневого" флота находится российский персонал в форме", - заявил Марко Петкович.

Аналогичные подтверждения предоставила и шведская пограничная служба. По их информации, российский флот постоянно присутствует в специальных зонах вдоль морских путей.

Петкович также отметил, что Москва продолжает "усиливать свое присутствие" в регионе, а наблюдение за ее кораблями становятся "обычным явлением" для шведского флота. При этом повышенное внимание НАТО положительно влияет на безопасность морских путей.

В первых числах декабря даже наблюдались случаи, когда экипажи танкеров с российской нефтью получали помощь от российских военных пилотов в прохождении узких и мелких участков датских проливов.

По оценкам шведской пограничной службы, сейчас в море действует от 500 до 1 000 судов "теневого флота", более 300 из них под чужими флагами.

Кроме перевозки нефти, "теневой флот" также подозревается в диверсиях на подводных кабелях. Однако с начала миссии Operation Baltic Sentry в январе никаких фактов саботажа зафиксировано не было.

"Независимо от того, это государственная акция или неумелость экипажа, миссия повысила осведомленность торгового флота и заставила его действовать осмотрительнее в наших водах", - добавил Петкович.