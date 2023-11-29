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Швеция заявила, что Турция планирует в ближайшие недели одобрить ее заявку в НАТО

Брюссель, Среда 29 ноября 2023 19:29
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Швеция заявила, что Турция планирует в ближайшие недели одобрить ее заявку в НАТО Фото: Тобиас Билльстрем, глава МИД Швеции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турция якобы рассказала Швеции о планах уже в ближайшие недели одобрить заявку страны на вступление в Североатлантический альянс.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"У меня был двусторонний разговор с моим коллегой, министром иностранных дел Турции (Хаканом Фиданом - ред.), где он сказал мне, что ожидает ратификации в течение нескольких недель", - заявил шведский министр.

В то же время турецкий неназванный дипломатический источник рассказал изданию, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан не стал комментировать сроки вступления Швеции в НАТО во время двусторонних переговоров.

Дипломат уточнил, что Фидан сказал своим шведским коллегам, что парламент поддержит ратификацию заявки на вступление в НАТО, не уточнив при этом сроки.

Вступление Швеции в НАТО

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в прошлом году. С того времени все страны-члены НАТО одобрили членство Швеции, кроме Венгрии и Турции.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал законопроект о ратификации в парламент. Пока его рассматривает профильный комитет. На голосование депутатам законопроект еще не выносили.

По данным Reuters, Турция может ратифицировать заявку Швеции до конца 2023 года.

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