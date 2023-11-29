ua en ru
Ср, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Турция может ратифицировать членство Швеции в НАТО до конца года, - Reuters

Среда 29 ноября 2023 02:57
UA EN RU
Турция может ратифицировать членство Швеции в НАТО до конца года, - Reuters Фото: Турция может ратифицировать членство Швеции в НАТО до конца года (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Турецкий парламент может принять закон о ратификации членства Швеции в НАТО уже до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам одного из чиновников страны-члена НАТО, во время совместных встреч министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил своим коллегам, что он усердно работает над решением этого вопроса.

"Я лишь скажу, что итоги обсуждений в турецком парламенте должны быть подведены до конца года", - сказал один из министров на условиях анонимности.

Министры иностранных дел стран НАТО провели совместную встречу в Брюсселе. Некоторые представители Североатлантического Альянса надеялись, что ратификация членства Швеции завершится до конца встречи глав МИД, и церемония присоединения пройдет в мероприятия.

Отметим, что для ратификации членства Швеции в НАТО соответствующий законопроект должен быть одобрен турецкой комиссией по иностранным делам, прежде чем он будет вынесен на полное голосование в парламенте. Затем принятый закон должен подписать президент Турции.

Вступление Швеции в НАТО

Стоит заметить, что Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в прошлом году. С тех пор ее членство ратифицировали все страны-члены, кроме Турции и Венгрии.

Турция требовала, чтобы Швеция предприняла дополнительные шаги против местных членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Европейский Союз и США считают террористической группировкой.

Еще в конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку на рассмотрение парламента. Документ направили в профильный комитет, который так и не одобрил ее. Позже стало известно, что 16 ноября комитет отложил переговоры по этому законопроекту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция Турция
NEWS
В Киевской области работает ПВО. Из-за вражеских дронов объявлена воздушная тревога
В Киевской области работает ПВО. Из-за вражеских дронов объявлена воздушная тревога
DAILY
Заложники блокады. Почему поляки не пускают фуры в Украину и кому это выгодно
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Заложники блокады. Почему поляки не пускают фуры в Украину и кому это выгодно