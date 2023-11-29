Турция может ратифицировать членство Швеции в НАТО до конца года, - Reuters
Турецкий парламент может принять закон о ратификации членства Швеции в НАТО уже до конца 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам одного из чиновников страны-члена НАТО, во время совместных встреч министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил своим коллегам, что он усердно работает над решением этого вопроса.
"Я лишь скажу, что итоги обсуждений в турецком парламенте должны быть подведены до конца года", - сказал один из министров на условиях анонимности.
Министры иностранных дел стран НАТО провели совместную встречу в Брюсселе. Некоторые представители Североатлантического Альянса надеялись, что ратификация членства Швеции завершится до конца встречи глав МИД, и церемония присоединения пройдет в мероприятия.
Отметим, что для ратификации членства Швеции в НАТО соответствующий законопроект должен быть одобрен турецкой комиссией по иностранным делам, прежде чем он будет вынесен на полное голосование в парламенте. Затем принятый закон должен подписать президент Турции.
Вступление Швеции в НАТО
Стоит заметить, что Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в прошлом году. С тех пор ее членство ратифицировали все страны-члены, кроме Турции и Венгрии.
Турция требовала, чтобы Швеция предприняла дополнительные шаги против местных членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Европейский Союз и США считают террористической группировкой.
Еще в конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку на рассмотрение парламента. Документ направили в профильный комитет, который так и не одобрил ее. Позже стало известно, что 16 ноября комитет отложил переговоры по этому законопроекту.
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