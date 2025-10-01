Подозревают в запуске дронов. Спецназ захватил нефтяной танкер РФ у берегов Франции

У берегов Франции задержан российский нефтяной танкер. Его подозревают в причастности к "теневому флоту" страны-агрессора и запуску дронов, замеченных над Данией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien .

Французский спецназ поднялся на борт российского нефтяного танкера в субботу, 27 сентября, во второй половине дня. Впоследствии прокурор объявил о взятии двух членов экипажа под стражу.

Отмечается, что этот нефтяной танкер российского "теневого флота" плавал у берегов Дании с 22 по 25 сентября.

Что известно о судне

Построенный в 2007 году, нефтяной танкер длиной 244 м неоднократно менял название и флаг. Он был зарегистрированным в Габоне, на Маршалловых островах и в Монголии.

Кроме Европейского Союза, судно находится под санкциями Канады, Швейцарии, Новой Зеландии и Великобритании. Оно вышло из Приморска (РФ) 20 сентября и 20 октября должно прибыть в Вадинар (Индия).

Детали расследования

Прокуратура Бреста начала предварительное расследование из-за "отсутствие документов, подтверждающих национальность и флаг судна" и "отказ подчиниться".

"Этот экипаж допустил очень серьезные нарушения, что является основанием для возбуждения уголовного дела", - заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Он добавил, что французские команды реагирования "действовали вовремя".