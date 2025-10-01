Подозревают в запуске дронов. Спецназ захватил нефтяной танкер РФ у берегов Франции
У берегов Франции задержан российский нефтяной танкер. Его подозревают в причастности к "теневому флоту" страны-агрессора и запуску дронов, замеченных над Данией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.
Французский спецназ поднялся на борт российского нефтяного танкера в субботу, 27 сентября, во второй половине дня. Впоследствии прокурор объявил о взятии двух членов экипажа под стражу.
Отмечается, что этот нефтяной танкер российского "теневого флота" плавал у берегов Дании с 22 по 25 сентября.
Что известно о судне
Построенный в 2007 году, нефтяной танкер длиной 244 м неоднократно менял название и флаг. Он был зарегистрированным в Габоне, на Маршалловых островах и в Монголии.
Кроме Европейского Союза, судно находится под санкциями Канады, Швейцарии, Новой Зеландии и Великобритании. Оно вышло из Приморска (РФ) 20 сентября и 20 октября должно прибыть в Вадинар (Индия).
Детали расследования
Прокуратура Бреста начала предварительное расследование из-за "отсутствие документов, подтверждающих национальность и флаг судна" и "отказ подчиниться".
"Этот экипаж допустил очень серьезные нарушения, что является основанием для возбуждения уголовного дела", - заявил президент страны Эммануэль Макрон.
Он добавил, что французские команды реагирования "действовали вовремя".
"Теневой флот" России
Напомним, каждый шестой танкер в мире принадлежит к "теневому флоту" РФ. Это составляет около 17% от всех действующих танкеров в мире.
На начало 2025 года аналитики насчитывали 940 судов, которые входили в "теневой флот" страны-агрессора, что на 45% превышает прошлогодний показатель.
Более 500 танкеров "теневого флота" находятся в "черных списках" Евросоюза, поэтому порты их не будут принимать, а страховщики - не будут предоставлять услуги страхования. Однако РФ продолжает покупать суда, чтобы заменить подсанкционные танкеры.
Кроме того, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что сейчас "теневой флот" РФ насчитывает до 1000 судов общим дедвейтом более 100 млн тонн. Преимущественно это старые и дешевые танкеры, которыми экспортируют нефть и нефтепродукты.
Ранее РБК-Украина писало, что Еврокомиссия в сентября представила 19-й санкционный пакет против РФ, который предусматривает и дополнительные санкции против российского "теневого флота".