В немецком порту задержали судно с ядерным топливом из России

В морском порту Ростока, расположенном в Германии, стоит судно "Atlantic Navigator II", на борту которого нашли обогащенный уран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Norddeutsche Neueste Nachrichten.

Как пишет издание, судно более трех недель стоит в международном порту и не может покинуть его. Это российское судно, на котором перевозятся товары, нарушающие санкции ЕС.

Как сообщается, судно перевозит березовую древесину и обогащенный уран для атомных электростанций в США. Эти товары входят в санкционные списки Европейского Союза и поэтому не могут быть отправлены из Ростока.

Известно, что судно было отправлено из Санкт-Петербурга и не должно было заходить в порт Ростока. Однако поломка двигателя заставила судно совершить незапланированную ремонтную остановку в Ростоке. Таможня обнаружила попавшие под санкции ЕС из-за нападения России на Украину товары и запретила судну продолжать свой путь.

РФ продолжает обходить санкции

Напомним, недавно Politico писало, что, несмотря на санкции в отношении российской нефти, страна-агрессор в 2023 году заработала 1 млрд евро от покупки горючего Европейским союзом.

Также СМИ сообщали, что итальянская компания Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие из-за собственной "дочки" и компании оружейного барона Михаила Хубутии.

А в Чехии заявляли, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.

Ранее сообщалось, что по данным Bloomberg, Россия покупает у Евросоюза оружейные технологии на десятки миллионов евро, несмотря на введенные против Кремля санкции.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что в российских "Кинжалах" обнаружено по меньшей мере 49 типов компонентов, которые Россия не производит, а у Х-101 - по меньшей мере 53 типа таких компонентов. Он призвал к расширению санкций и обеспечению ответственности за схемы их обхода.

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