ua en ru
Чт, 05 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Опыт Украины напугал Европу: 10 стран срочно готовят планы эвакуации на случай войны

23:25 04.03.2026 Ср
2 мин
Подготовка к возможной военной агрессии РФ продолжается годами
aimg Валерий Ульяненко
Опыт Украины напугал Европу: 10 стран срочно готовят планы эвакуации на случай войны Фото: Европейский парламент (Getty Images)

Страны Северной Европы готовят планы возможной эвакуации гражданского населения в случае начала военного конфликта в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Газовый шантаж РФ: Путин угрожает Европе немедленно перекрыть "трубу"

"Опыт Украины показал, что временное перемещение населения позволяет продолжать оборону страны, одновременно защищая гражданское население", - сказано в заявлении Минобороны Швеции.

Агентство пишет, что кроме транспортных и туристических коридоров, планирование трансграничной эвакуации будет включать и прием и регистрацию людей, а также защиту уязвимых групп.

"Целью соглашения является улучшение защиты гражданского населения в случае серьезных кризисов или, в худшем случае, войны", - отметило оборонное ведомство Швеции.

10 стран готовятся к войне с РФ

К североевропейскому соглашению присоединились Германия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Дания.

Отмечается, что все эти страны в последние годы активизировали подготовку относительно возможного вооруженного конфликта с РФ в будущем.

В частности, Эстония, Латвия и Литва в 2025 году заключили аналогичное соглашение между собой. Страны разработали планы действий на случай необходимости в массовом перемещении сотен тысяч людей, которые будут бежать от военной агрессии.

Финляндия, у которой общая с РФ граница протяженностью 1340 километров, в 2024 году подписала такое же соглашение со Швецией.

Подготовка ЕС к войне

Напомним, Европа готовится запустить масштабную оборонную реформу, включающую совместное производство вооружений и беспилотников. Брюссель планирует сделать Европу готовой к войне к 2030 году.

По словам главы Федеральной службы внешней разведки Германии Мартина Егера, российский диктатор Владимир Путин демонстрирует готовность испытывать границы Европы и способен в любой момент спровоцировать "горячее противостояние".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Швеция Эвакуация
Новости
Заправляться или ждать? Почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор"
Заправляться или ждать? Почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор"
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине