В Европе восстанавливают болота, чтобы остановить российские танки, - Politico

Среда 27 августа 2025 15:35
UA EN RU
В Европе восстанавливают болота, чтобы остановить российские танки, - Politico Фото: в Европе восстанавливают болота, чтобы остановить российские танки (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Страны Европейского Союза планируют обезопасить свои восточные границы от возможного российского вторжения, создав своеобразный водный барьер с помощью восстановления болот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico.

Как пишет издание, в феврале 2022 года, когда российские войска двинулись на Киев, украинский консультант по вопросам обороны Александр Дмитриев решился на нестандартный шаг: взорвать дамбу на реке Ирпень.

Фото российских танков, погрязших в болоте, в свое время облетели весь мир. Три года спустя этот эпизод вдохновляет страны восточного фланга НАТО рассматривать восстановление собственных болот - совмещая две стратегические цели, которые все чаще конкурируют за ресурсы: усиление обороны и борьбу с изменением климата.

В Европе считают, что идея Дмитриева не только позволит защитить границы от потенциального нападения России, но и поможет борьбе с глобальным потеплением. Ведь "торфяные болота улавливают углекислый газ, нагревающий планету, так же хорошо, как и утапливают вражеские танки".

Финляндия

Финские политики предлагают восстанавливать болота вдоль границ с Россией. Министерства обороны и окружающей среды уже готовят совместный пилотный проект.

"Это одновременно защита, климат и природа", - пояснили в Министерстве окружающей среды Финляндии.

Идею активно поддерживают и в парламенте. По словам депутата, заболоченные территории на восточной границе могут усложнить передвижение врага и стать важным элементом обороны.

Польша

В Польше восстановление болот уже входит в масштабный оборонный проект "Восточный щит", стоимостью более 2 миллиардов евро.

Министерство обороны заявляет, что восстановление торфяников и облесение приграничных территорий повысит защиту страны и поможет выполнить климатические обязательства перед ЕС.

"Для нас природа - союзник", - говорит заместитель министра обороны.

Ученые и активисты подчеркивают, что это беспроигрышный вариант: меньшие выбросы парниковых газов и естественные барьеры для вражеской техники.

Страны Балтии

В странах Балтии торфяники занимают до 10% территории, но системного плана восстановления нет.

В Литве вопрос оборонного использования болот только начинают обсуждать. Латвия и Эстония пока ограничиваются использованием имеющихся природных препятствий в планировании обороны, без масштабных программ восстановления.

Ученые настаивают, что вернуть деградированные болота в естественное состояние будет просто - достаточно закрыть осушительные канавы и восстановить водный режим.

Германия

В то же время использование торфяников для обороны вдохновляет не все страны. В Германии, где осушено более 90% торфяных болот, Бундесвер не изъявил желания обсуждать эту идею.

Европа готовится к возможной войне с Россией

Как известно, после полномасштабного вторжения России в Украину в Европе выросли опасения новой агрессии со стороны РФ. Страны начали активно готовиться - модернизируют свои армии и разрабатывают планы обороны в случае возможного нападения.

Как заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхардт, Россия через пять лет может стать "реальной угрозой" для Европы, учитывая темпы перевооружения государства-агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский также предполагает, что российская армия может напасть на страну-члена НАТО в течение ближайших пяти лет, чтобы проверить альянс на прочность.

Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО - читайте в материале РБК-Украина.

